{"_id":"624e6b6a62dd7241b4567de7","slug":"sennheiser-cx-and-cx-plus-true-wireless-earphones-launched-in-india-with-up-to-27-hours-battery-life","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sennheiser CX ने भारत में लॉन्च किए दो नए ईयरबड्स, 27 घंटे का है बैटरी बैकअप","category":{"title":"Gadgets","title_hn":"गैजेट्स","slug":"gadgets"}}

सार Sennheiser CX Plus की कीमत 14,990 रुपये और Sennheiser CX की कीमत 10,990 रुपये रखी गई है। दोनों की बिक्री अमेजन से ब्लैक और व्हाइट कलर में हो रही है।

Sennheiser ने भारत में अपने दो वायरलेस ईयरबड्स Sennheiser CX Plus और CX लॉन्च कर दिए हैं। इन दोनों ईयरबड्स को लंबे इस्तेमाल के लिए काफी आरामदायक बनाया गया है। इसके अलावा Sennheiser CX Plus और CX को लेकर हाई-क्वॉलिटी ऑडियो का दावा किया गया है। Sennheiser CX Plus में एक्टिव न्वाइज कैंसिलेशन (ANC), ट्रांसपैरेंसी मोड और audiophile ग्रेड स्नाइजर टेक्नोलॉजी दी गई है।



Sennheiser CX Plus और CX को लेकर डीप बास, नेचुरल मिड्स, डीटेल ट्रेबल और कस्टम EQ का दावा किया गया है। Sennheiser CX Plus और CX TWS दोनों में कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट दिया गया है। इसके अलावा कई सारे ऑडियो codecs का भी सपोर्ट है। दोनों ईयरबड्स के साथ एप का सपोर्ट मिलेगा। Sennheiser CX Plus की कीमत 14,990 रुपये और Sennheiser CX की कीमत 10,990 रुपये रखी गई है। दोनों की बिक्री अमेजन से ब्लैक और व्हाइट कलर में हो रही है।



Sennheiser CX Plus की स्पेसिफिकेशन

Sennheiser CX Plus TWS में एक्टिव न्वाइज कैंसिलेशन है। इसके अलावा इसमें ट्रांसपैरेंट मोड भी दिया गया है। CX Plus की बैटरी को लेकर 24 घंटे के बैकअप का दावा किया गया है। इसके साथ कई ईयरटिप भी मिलेंगे। वाटर रेसिस्टेंट के लिए इसे IPX4 की रेटिंग मिली है और इसके साथ कस्टमाइज करने लायक टच कंट्रोल भी है। इसके साथ SBC, AAC, aptX और aptX Adaptive codecs का सपोर्ट है।



Sennheiser CX की स्पेसिफिकेशन

Sennheiser CX TWS के काफी फीचर्स CX Plus जैसे ही हैं लेकिन इसमें एक्टिव न्वाइज कैंसिलेशन नहीं दिया गया है। इसके साथ भी टच कंट्रोल है और वाटर रेसिस्टेंट के लिए IPX4 की रेटिंग मिली है। इसमें भी कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 5.2 और खई सारे कोडेक का सपोर्ट है। इसमें डुअल माइक्रोफोन है। इसकी बैटरी को लेकर 27 घंटे के बैकअप का दावा किया गया है।