Sennheiser ने भारत में लॉन्च किए दो नए साउंडबार, मिलेगा 3D साउंड का सपोर्ट

Published by: प्रदीप पाण्डेय Updated Thu, 24 Aug 2023 04:56 PM IST

Sennheiser ने भारत में अपने Ambeo Soundbar लाइनअप का विस्तार करते हुए दो नए साउंडबार पेश किए हैं जिनमें Ambeo Soundbar Plus और Ambeo Sub शामिल हैं। Ambeo Soundbar Plus दुनिया का पहला 7.1.4 स्टैंडअलोन साउंडबार है।

Ambeo साउंडबार प्लस 7 सेंटीमीटर लंब है और इसमें सात एल्यूमीनियम ड्राइवर दिए गए हैं। दो ड्राइवर ऊपर की ओर फायरिंग वाले, दो साइड में और तीन आगे की ओर फायरिंग वाले हैं। इसके साथ 3D सराउंड साउंड का भी सपोर्ट है।कंपनी के दावे के मुताबिक कंटेंट के हिसाब से म्यूजिक का वॉल्यूम लेवल अपने आप एडजस्ट होता है। इस साउंडबार को एप से भी कंट्रोल किया जा सकेगा। इस साउंडबार के साथ Apple AirPlay 2 का भी सपोर्ट है। इसमें क्रोमकास्ट भी सपोर्ट है। Ambeo Sub के साथ हेवी बास का दावा किया गया है। इसमें 8 इंच का वूफर है।Sennheiser Ambeo Soundbar Plus की कीमत 1,39,990 रुपये है और Ambeo Sub की कीमत 69,990 रुपये है। दोनों साउंडबार को कंपनी की साइट के अलावा ऑनलाइन स्टोर से खरीदा जा सकेगा।