Galaxy Unpacked 2022: 10 अगस्त को होगा सैमसंग का मेगा इवेंट, लॉन्च होंगे ये प्रोडक्ट

Samsung ने अपने गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट 2022 (Galaxy Unpacked 2022) का एलान कर दिया है। सैमसंग का गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट 2022. 10 अगस्त को होगा। इवेंट का आयोजन वर्चुअल होगा और इसका प्रसारण सैमसंग के सोशल मीडिया हैंडल पर शाम को 6.30 बजे से होगा।

We have a secret to tell you. #SamsungUnpacked