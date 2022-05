{"_id":"6290952575e2ad25ad249a04","slug":"samsung-galaxy-book-go-review-check-design-features-price-worth-of-laptop-in-hindi","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Samsung Galaxy Book Go Review: क्या खरीदने लायक है स्लिम डिजाइन वाला यह लैपटॉप?","category":{"title":"Gadgets","title_hn":"गैजेट्स","slug":"gadgets"}}

सैमसंग ने कुछ दिन पहले ही Samsung Galaxy Book Go लैपटॉप को भारत में पेश किया है। Samsung Galaxy Book Go को स्नैपड्रैगन 7c Gen 2 प्रोसेसर के साथ पेश किया गया है। गैलेक्सी बुक गो को खासतौ पर स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए बाजार में उतारा गया है। Galaxy Book Go की शुरुआती कीमत 38,990 रुपये है। इसकी डिजाइन काफी स्लिम है। कायदे से देखा जाए तो एपल के मैकबुक को ध्यान में रखते हुए इसे डिजाइन किया गया है। आइए रिव्यू में समझते हैं कि Samsung Galaxy Book Go में कितना दम है?

Galaxy Book Go में Windows 11 के साथ 14 इंच की डिस्प्ले दी गई है। इसे अलावा इसकी मजबूती मिलिट्री ग्रेड की है। सैमसंग के इस लैपटॉप में क्वॉलकॉम का स्नैपड्रैगन 7c Gen 2 प्रोसेसर दिया गया है। लैपटॉप के हिंज को 180 डिग्री तक मोड़ा जा सकता है। इसमें डॉल्बी एटमॉस ऑडियो का भी सपोर्ट है। इसमें 4 जीबी LPDDR4x रैम के साथ 128 जीबी की स्टोरेज दी गई है। चार्जिंग के लिए इसमें टाईप-सी पोर्ट है। कनेक्टिविटी के लिए दो USB Type-C पोर्ट, एक USB 2.0, माइक्रो एसडी कार्ड रीडर, 3.5mm ऑडियो जैक है। इसमें एचडीएमआई पोर्ट नहीं है। इसमें 42.3Wh की बैटरी है जिसके साथ 25W की टाईप-सी चार्जिंग का सपोर्ट है। चार्जर बॉक्स में ही मिलेगा।









इसकी बैटरी को आप किसी साधारण लैपटॉप की तरह नहीं निकाल सकते। इसके हिंज की बनावट ऐसी है कि लैपटॉप को ओपन करके 90 डिग्री से अधिक मोड़ने पर लैपटॉप पीछे से थोड़ा ऊपर उठ जाता है। यह लैपटॉप काफी स्लिम है और इसका कुल वजन 1.38 किलोग्राम है। तो कुल मिलाकर डिजइन और बिल्ड क्वॉलिटी को लेकर हमें कोई शिकायत नहीं है। सैमसंग के इस लैपटॉप की बॉडी प्लास्टिक की है, लेकिन पहली नजर में इसे समझना मुश्किल है। बिल्ड क्वॉलिटी अच्छी है। रिव्यू के लिए हमारे पास सिल्वर कलर वेरियंट था जो कि हमें पसंद आया। यह लैपटॉप US मिलिट्री स्टैंडर्ड (MIL-STD-810G) सर्टिफाइड है यानी अधिक तापमान के साथ थर्मल शॉक्स, वाइब्रेशन और ह्यूमीडिटी आदि को यह आसानी से झेल सकता है।

सैमसंग के इस लैपटॉप में 14 इंच की LED डिस्प्ले है। डिस्प्ले के साथ टच का सपोर्ट नहीं है। डिस्प्ले फुल एचडी रिजॉल्यूशन वाली है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस को लेकर सैमसंग ने आधिकारिक तौर पर तो कुछ नहीं कहा है लेकिन संभवतः ब्राइटनेस 225 निट्स है। ऐसे में आउटडोर में थोड़ी परेशानी होती है। डिस्प्ले का कलर रेंज 62% sRGB गेमट है। बेसिक काम, मूवी देखने या फोटो देखने में डिस्प्ले को लेकर कोई परेशानी नहीं है। लैपटॉप की डिस्प्ले एंटी ग्लेयर कोटिंग के साथ आती है।









Galaxy Book Go की परफॉर्मेंस काफी हद तक Acer Swift 1 और Lenovo IdeaPad 3i जैसी है लेकिन इसके साथ सैमसंग के इकोसिस्टम का सपोर्ट मिलता है जो कि बड़ी बात है। सैमसंग के ईयरबड्स को आप आसानी से इससे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप सैमसंग के टैब पर इसकी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं और सैमसंग के दो लैपटॉप के बीच आसानी से कंटेंट शेयर कर सकते हैं।







कुल मिलाकर कहें तो सैमसंग का इकोसिस्टम ही इस लैपटॉप को खास बनाता है। टच पैड को लेकर हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। नॉर्मल मल्टीटास्किंग को यह लैपटॉप हैंडल कर लेता है लेकिन कम रैम के कारण हेवी यूज में परेशानी होती है। इसमें आपको ऑप्टिकल ड्राइव की कमी खलेगी। Galaxy Book Go के साथ आपको विंडोज 11 होम मिलता है और साथ में मिलता है क्वॉलकॉम का प्रोसेसर। पहली नजर में कई लोग क्वॉलकॉम के प्रोसेसर के कारण चौंक भी सकते हैं। लैपटॉप में Snapdragon 7c Gen 2 प्रोसेसर है जो कि कंपनी का लैपटॉप के लिए एक बढ़िया प्रोसेसर है। बेसिक यूज में रिव्यू के दौरान लैपटॉप ने हमें परेशान नहीं किया। एप आसानी से ओपन हो जाते हैं और स्टार्ट होने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगता है। सैमसंग ने इसमें HDMI पोर्ट ना देकर निराश किया है।Galaxy Book Go की परफॉर्मेंस काफी हद तक Acer Swift 1 और Lenovo IdeaPad 3i जैसी है लेकिन इसके साथ सैमसंग के इकोसिस्टम का सपोर्ट मिलता है जो कि बड़ी बात है। सैमसंग के ईयरबड्स को आप आसानी से इससे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप सैमसंग के टैब पर इसकी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं और सैमसंग के दो लैपटॉप के बीच आसानी से कंटेंट शेयर कर सकते हैं।