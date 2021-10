Jio Phone Next: अगले सप्ताह शुरू हो सकती है सेल, गूगल कंसोल पर लीक हुए फीचर्स

1 of 5

जियो ने इसी साल अपने वार्षिक आम बैठक में जियो फोन नेक्स्ट (Jio Phone Next) की घोषणा की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने Jio Phone Next को दुनिया का सबसे सस्ता 4जी स्मार्टफोन बताया है। रिलायंस जियो ने Jio Phone Next के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है। जियो फोन की घोषणा तो हो गई है लेकिन इसके सभी फीचर्स, कीमत और बिक्री की तारीख के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, हालांकि कंपनी ने यह जरूर कहा है कि दिवाली से पहले Jio Phone Next की बिक्री शुरू होगी। अब गूगल प्ले कंसोल की लिस्टिंग से Jio Phone Next के फीचर्स के बारे में जानकारी मिली है। आइए जानते हैं...

जियो फोन नेक्स्ट की गूगल कंसोल पर लिस्टिंग के बारे मे टिप्स्टर अभिषेक यादव ने सबसे पहले ट्वीट करके जानकारी दी है। गूगल कंसोल पर लिस्टिंग के मुताबिक Jio Phone Next में एचडी प्लस डिस्प्ले मिलेगी जिसका रिजॉल्यूशन 720x1440 पिक्सल होगा, हालांकि डिस्प्ले की साइज के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है।

Jio Phone Next को एंड्रॉयड 11 गो एडिशन के साथ पेश किया जाएगा। इसके अलावा फोन में स्नैपड्रैगन 215 (QM215) प्रोसेसर मिलेगा जो कि एक क्वॉडकोर प्रोसेसर है। ग्राफिक्स के लिए फोन में Adreno 306 GPU और 2 जीबी रैम मिलेगी। गूगल प्ले कंसोल पर फोन के फ्रंट की फोटो भी सामने आई है। लिस्टिंग के मुताबिक फोन में पतला बेजल मिलेगा। राइट साइड में वॉल्यूम और पावर बटन होंगे।

JioPhone Next में 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल सकता है। साथ ही फोन में 4G VoLTE के साथ डुअल सिम सपोर्ट और 2500mAh की बैटरी मिलेगी।फोन में X5 LTE मोडेम का सपोर्ट होगा और कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ v4.2, GPS मिलेगा।

कीमत को लेकर कहा जा रहा है कि JioPhone Next की कीमत 3,499 रुपये होगीस, हालांकि इसकी भी आधिकारिक जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। कुछ दिन पहले एक और रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि JioPhone Next दो मॉडल में पेश होगा जिनमें एक बेसिक होगा और दूसरा एडवांस। बेसिक मॉडल की कीमत 5,000 रुपये होगी और एडवांस की 7,000 रुपये। यह भी कहा जा रहा है कि रिलायंस जियो ने Jio Phone Next के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत कई बैंकों के साझेदारी की है जिसके तहत ग्राहकों को बेसिक मॉडल के लिए महज 500 रुपये देने होंगे और एडवांस मॉडल के लिए 700 रुपये। बाकि राशि संबंधित बैंक के जरिए भुगतान करनी होगी।