रिपोर्ट से हुआ खुलासा, Mi Note 10 भारत में जल्द होगा लॉन्च, मिलेगा 108 मेगापिक्सल का कैमरा

Jio Update Rs 98 Prepaid Plan After Tariff Hike From December 2019 Know In Details: रिलायंस जियो ने 98 रुपये प्लान को अपडेट कर दिया है। अब उपभोक्ताओं को इस पैक में 100 की बजाय 300 एसएमएस की सुविधा मिलेगी।

10 दिसंबर 2019