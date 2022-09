Redmi A1: अगले सप्ताह लॉन्च होगा यह फोन, कीमत हो सकती है 7000 रुपये से कम

रेडमी इंडिया का नया फोन Redmi 11 Prime 5G अगले सप्ताह छह सितंबर को लॉन्च होने वाला है और इसी के साथ Redmi A1 को भी लॉन्च किया जाएगा। Redmi A1 को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह एक प्योर एंड्रॉयड फोन होगा जिसे खासतौर पर कम कीमत में बेस्ट फोन की तलाश करने वालों के लिए पेश किया जाएगा। Redmi A1 की माइक्रोसाइट भी कंपनी की वेबसाइट पर लाइव हो गई है।

