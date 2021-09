24 सितंबर को रियलमी का मेगा इवेंट, स्मार्ट टीवी-फोन समेत लॉन्च होंगे कई प्रोडक्ट

Brace yourself for #MightyPerformanceInside with the #realmeNarzo50A!



It features:

👉MediaTek Helio G85 Gaming Processor

👉6000mAh Mega Battery

👉50MP AI Triple Camera

& much more!



Launching at 12:30 PM on 24th September. #realmeNarzo50series https://t.co/W0jOslq4vy pic.twitter.com/tk2yuYBYLg