Realme 9 Pro 5G Realme 9 Pro+: स्ट्रीट फोटोग्राफी मोड मिलेगा, फोन से ही हार्ट रेट चेक कर सकेंगे

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रदीप पाण्डेय Updated Wed, 16 Feb 2022 03:04 PM IST

सार The Realme 9 Pro 5G will compete against the likes of the Infinix Zero 5G, Vivo T1 5G, and the Moto G71 5G, while the Realme 9 Pro+ 5G will compete with models such as the Mi 11i, Xiaomi 11i HyperCharge 5G, and the Moto Edge 20.

रियलमी इंडिया ने रियलमी 9 सीरीज के तहत दो स्मार्टफोन Realme 9 Pro 5G और Realme 9 Pro plus 5G को भारत में लॉन्च कर दिया है। Realme 9 Pro 5G और Realme 9 Pro plus 5G दोनों फोन के कैमरे की चर्चा लॉन्चिंग के पहले से ही है। Realme 9 Pro plus 5G को कंपनी ने इनबिल्ट AI न्वाइज रिडक्शन इंजन 3.0 के साथ पेश किया है जिसे लेकर लो लाइट में भी बेहतर फोटो का दावा किया गया है। फोन के साथ स्ट्रीट फोटोग्राफी मोड 2.0 भी दिया गया है। Realme 9 Pro+ 5G के साथ डुअल स्पीकर है जिसके साथ Dolby Atmos और Hi-Res ऑडियो दोनों का सपोर्ट है। Realme 9 Pro 5G का मुकाबला Infinix Zero 5G, Vivo T1 5G और Moto G71 5G जैसे फोन से होगा, जबकि Realme 9 Pro+ 5G, Mi 11i, Xiaomi 11i HyperCharge 5G और Moto Edge 20 की बराबरी करेगा। Realme 9 Pro 5G price की शुरुआती कीमत 17,999 रुपये (लॉन्चिंग ऑफर वाली कीमत) रखी गई है। इस कीमत में 6 जीबी रैम के साथ 128 जीबी स्टोरेज वाला वेरियंट मिलेगा। फोन को 8 जीबी रैम के साथ 128 जीबी स्टोरेज की कीमत 20,999 रुपये रखी गई है। Realme 9 Pro+ 5G के 6 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज की कीमत 24,999 रुपये, 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज की कीमत 26,999 रुपये और 8 जीबी रैम के साथ 256 जीबी स्टोरेज की कीमत 28,999 रुपये है। Realme 9 Pro 5G और Realme 9 Pro+ 5G को ऑरोरा ग्रीन, मिडनाइट ब्लैक और सनराइज ब्लू कलर में खरीदा जा सकेगा। Realme 9 Pro 5G की बिक्री 23 फरवरी से और Realme 9 Pro+ 5G की बिक्री 21 फरवरी से होगी। HDFC बैंक के कार्ड से पेमेंट करने पर 2,000 रुपये की छूट मिलेगी। Realme 9 Pro 5G में एंड्रॉयड 12 आधारित Realme UI 3.0 मिलेगा। इसमें 6.6 इंच की फुल HD+ LCD डिस्प्ले मिलेगी जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। फोन में स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर, ग्राफिक्स के लिए Adreno 619 GPU, 8 जीबी तक रैम और 128 जीबी तक की स्टोरेज है। फोन में तीन रियर कैमरे हैं जिनमें प्राइमरी लेंस 64 मेगापिक्सल का है जिसका अपर्चर f1.79 है। फोन में दूसरा लेंस 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल और तीसरा लेंस 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है।

Realme 9 Pro 5G में कनेक्टिविटी के लिए 5G, 4G LTE, Wi-Fi, ब्लूटूथ v5.2, GPS/A-GPS, टाईप-सी पोर्ट, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और 3.5mm का हेडफोन जैक है। फोन में 5000mAh की बैटरी है जो 33W Dart चार्जिंग को सपोर्ट करती है। Realme 9 Pro+ 5G में भी Realme 9 Pro 5G में एंड्रॉयड 12 आधारित Realme UI 3.0 मिलेगा। इसमें 6.4 इंच की फुल HD+ LCD सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz है। डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है। फोन में मीडियाटेक Dimensity 920 प्रोसेसर, ग्राफिक्स के लिए Mali-G68 MC4 GPU, 8 जीबी तक LPDDR4X रैम और 265 जीबी तक की स्टोरेज है। फोन में तीन रियर कैमरे हैं जिनमें प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का Sony IMX766 है जिसका अपर्चर f1.8 है। इसके साथ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी है। फोन में दूसरा लेंस 8 मेगापिक्सल का Sony IMX355 वाइड एंगल और तीसरा लेंस 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का Sony IMX471 कैमरा दिया गया है। रियर कैमरे के साथ ProLight इमेजिंग टेक्नोलॉजी दी गई है जिसे लेकर लो लाइट में बेहतर फोटोग्राफी का दावा किया गया है। फोन में कनेक्टिविटी के लिए 5G, 4G LTE, Wi-Fi, ब्लूटूथ v5.2, GPS/A-GPS, टाईप-सी पोर्ट, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और 3.5mm का हेडफोन जैक है। फोन में 4500mAh की बैटरी है जो 60W Dart चार्जिंग को सपोर्ट करती है। Realme 9 Pro+ 5G से आप हार्ट रेट भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए इसमें कई लेवल भी मिलेंगे।