टिप्स: रक्षाबंधन पर बहन का गिफ्ट लेना भूल गए? 10 मिनट में घर पहुंच जाएंगे गैजेट्स, अभी करें ऑर्डर

नीतीश कुमार
टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्लीनीतीश कुमार
Thu, 27 Aug 2026 10:57 PM IST
सार

Raksha Bandhan 2026:

आज रक्षाबंधन है और अगर आपने अभी तक अपनी बहन के लिए गिफ्ट नहीं खरीदा है, तो बिल्कुल भी परेशान न हों। क्विक डिलीवरी एप्स की मदद से अब आप ईयरबड्स, टैबलेट और स्मार्टफोन जैसे शानदार टेक गैजेट्स मिनटों में सीधे अपनी बहन के पते पर डिलीवर करवा सकते हैं।

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10 मिनट में घर पहुंच जाएंगे ये गिफ्ट्स - फोटो : एआई जनरेटेड

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    भाई-बहन के प्यार और विश्वास का सबसे बड़ा त्योहार रक्षा बंधन आज पूरे देश में पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। अगर आप ऑफिस के काम या भागदौड़ के कारण अपनी बहन के लिए अब तक कोई तोहफा नहीं खरीद पाए हैं, तो यकीनन आपके माथे पर चिंता की लकीरें आ गई होंगी। लेकिन आज के एडवांस डिजिटल और क्विक कॉमर्स (Quick Commerce) के जमाने में आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब 10 से 15 मिनट की डिलीवरी वाले एप्स आपकी इस मुश्किल को पल भर में दूर कर सकते हैं।

    आप अपनी बहन के एड्रेस पर इन ग्रोसरी और इंस्टैंट डिलीवरी एप्स के जरिए कुछ शानदार इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ऑर्डर कर सकते हैं, जो राखी बांधने से पहले ही उनके दरवाजे पर पहुंच जाएंगे। आइए जानते हैं ऐसे ही 5 बेहतरीन टेक गैजेट्स के बारे में जिन्हें आप इंस्टैंट ऑर्डर कर सकते हैं:

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    ईयरबड्स और हेडफोन

    अगर आपकी बहन को सफर के दौरान संगीत सुनना, फिल्में देखना या फोन पर लंबी बातें करना पसंद है, तो वायरलेस ईयरबड्स या ओवर-ईयर हेडफोन एक परफेक्ट गिफ्ट हैं। उलझे तारों के झंझट से दूर ये गैजेट्स बेहतरीन नॉइज कैंसलेशन तकनीक के साथ आते हैं। इंस्टैंट डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पर आप 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक के शानदार और प्रीमियम मॉडल्स आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं।

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    टैबलेट भी तुरंत होगा डिलीवर

    अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है और आपकी बहन स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई करती है, तो एक अच्छी स्क्रीन वाला टैबलेट एक बेहद शानदार तोहफा साबित होगा। बड़ी स्क्रीन पर ई-बुक्स पढ़ना, नोट्स बनाना या वेब सीरीज देखना काफी मजेदार और सुविधाजनक होता है। ऑनलाइन डिलीवरी एप्स पर 10,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये की रेंज में कई बेहतरीन टैबलेट्स चंद मिनटों में डिलीवरी के लिए उपलब्ध हैं।

    मिनटों में आते हैं स्मार्टफोन

    अगर आपकी बहन काफी समय से अपना पुराना फोन बदलने की सोच रही है, तो आज उसे एक नया 5जी स्मार्टफोन गिफ्ट करके सरप्राइज दें। किराना का सामान डिलीवर करने वाले एप्स पर भी अब 10,000 रुपये से 50,000 रुपये तक के बेहतरीन कैमरे और दमदार बैटरी वाले स्मार्टफोन मिलते हैं, जो 10 से 15 मिनट के अंदर आपके दरवाजे पर पहुंच जाते हैं।

    पार्टी वाइब के लिए ब्लूटूथ स्पीकर

    म्यूजिक और पार्टी की शौकीन बहनों के लिए पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर एक धांसू गिफ्ट है। साइज में कॉम्पैक्ट होने के बावजूद ये काफी दमदार बेस और साउंड देते हैं। 1,500 रुपये से 4,000 रुपये के बीच आपको शानदार डिजाइन, बेहतरीन बैटरी बैकअप और वॉटर-रेसिस्टेंट खूबी वाले कई स्पीकर्स मिल जाएंगे।

    फिटनेस के लिए स्मार्टवॉच

    टेक गैजेट्स की लिस्ट स्मार्टवॉच के बिना एकदम अधूरी है। ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर और फिटनेस ट्रैकिंग से लैस स्मार्टवॉच आजकल युवाओं की पहली पसंद है। 1,500 रुपये से 3,500 रुपये के बजट में आप एक बेहतरीन डिजाइन वाली स्मार्टवॉच इंस्टैंट ऑर्डर कर सकते हैं, जो आपकी बहन के स्टाइल स्टेटमेंट को भी बढ़ाएगी।

    ऑर्डर से पहले ये जरूर करें चेक

    सबसे जरूरी है कि पेमेंट करने से पहले डिलीवरी का समय, पिनकोड पर उपलब्धता और स्टॉक जांच लें। फास्ट डिलीवरी की सुविधा लोकेशन के हिसाब से बदल सकती है। इसके अलावा रिटर्न पॉलिसी, वारंटी और बॉक्स में मिलने वाले सामान की जानकारी भी देख लें। फेस्टिव सीजन में कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर तेज डिलीवरी विकल्प भी दे रहे हैं।

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