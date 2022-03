{"_id":"62395451ae979028773bce81","slug":"portronics-talk-one-portable-wireless-conference-speaker-launched-in-india-with-2600mah-battery","type":"story","status":"publish","title_hn":"Portronics ने भारत में लॉन्च किया वायरलेस कॉन्फ्रेंस स्पीकर, 360 डिग्री आवाज करेगा कैप्चर","category":{"title":"Gadgets","title_hn":"गैजेट्स","slug":"gadgets"}}

सार Portronics Talk One में ब्लूटूथ v5.1 दिया गया है। इसके अलावा इसमें 2600mAh की बैटरी दी गई है। चार्जिंग के लिए इस स्पीकर में यूएसबी टाईप-सी पोर्ट है। बैटरी को लेकर 10 घंटे के बैकअप का दावा किया गया है

Portronics ने भारतीय बाजार में पोर्टेबल वायरलेस कॉन्फ्रेंस स्पीकर Portronics Talk One लॉन्च किया है। Portronics Talk One को ब्लैक कलर में उपलब्ध कराया गया है। Portronics Talk One स्पीकर को किसी भी स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप आदि से कनेक्ट किया जा सकेगा। इस स्पीकर का इस्तेमाल Skye, Google Meet और Hangouts जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप के साथ भी हो सकेगा।



Portronics ने अपने इस स्पीकर को लेकर दावा किया है कि इसमें तीन ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन हैं जो कि 360 डिग्री वॉयस कैप्चर करते हैं। यह स्पीकर बैकग्राउंड न्वाइज कैंसिलेशन फीचर के साथ आता है। कनेक्टिविटी के लिए Portronics Talk One में ब्लूटूथ v5.1 दिया गया है। इसके अलावा इसमें 2600mAh की बैटरी दी गई है। चार्जिंग के लिए इस स्पीकर में यूएसबी टाईप-सी पोर्ट है। बैटरी को लेकर 10 घंटे के बैकअप का दावा किया गया है।



Portronics Talk One की कीमत 14,999 रुपये है लेकिन लॉन्चिंग ऑफर के तहत इसे 8,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। स्पीकर की बिक्री अमेजन, कंपनी की वेबसाइट और ऑफलाइन स्टोर से हो रही है। इसके साथ एक साल की वारंटी मिलेगी।



Portronics Talk One की स्पेसिफिकेशन

Portronics Talk One का वॉयस कवरेज पांच मीटर है। इसमें एक्टिव न्वाइज कैंसिलेशन (ANC) भी है। कनेक्टिविटी के लिए इस स्पीकर में ब्लूटूथ के अलावा 3.5mm ऑक्स केबल का भी सपोर्ट है। स्पीकर में CSR क्वॉलकॉम का चिपसेट है। इसमें कंट्रोल के लिए टच सपोर्ट है। आप इस स्पीकर पर म्यूजिक भी प्ले कर सकते हैं। साथ ही इसमें कॉल रिसीव करने और म्यूट का भी विकल्प है।