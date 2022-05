{"_id":"627349a2690ab552816944dd","slug":"poco-m4-5g-first-sale-in-india-today-via-flipkart-price-specifications-offers-and-more","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"POCO M4 5G: सबसे सस्ते 5G फोन की पहली सेल आज, मिलेगी दो हजार रुपये की छूट","category":{"title":"Gadgets","title_hn":"गैजेट्स","slug":"gadgets"}}

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रदीप पाण्डेय Updated Thu, 05 May 2022 09:20 AM IST