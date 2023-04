Poco F5 की भारत में लॉन्चिंग तारीख कंफर्म, इस शानदार प्रोसेसर से लैस होगा फोन

Poco F5 की भारत में लॉन्चिंग कंफर्म हो गई है। Poco F5 को भारतीय बाजार में 9 मई को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्चिंग से पहले कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि Poco F5 को Snapdragon 7+ Gen 2 प्रोसेसर के साथ पेश किया जाएगा। Poco F5 को लेकर पोको इंडिया ने एक टीजर वीडियो भी शेयर किया है। Poco F5 के साथ 12 जीबी तक रैम मिल सकती है। इसके अलावा फोन को 256 जीबी तक की स्टोरेज के साथ लॉन्च किया जाएगा।

Imposters will fall, the F'In King will rule them all👑

Ascend the throne or be overthrown📱#POCOF5 global debut on 09.05.2023 @ 5:30PM.#ReturnOfTheKing pic.twitter.com/wt6mqY6cQC