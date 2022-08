Flipkart की सेल में नंबर-1 स्मार्टफोन ब्रांड बना POCO, सबसे ज्यादा बिका यह फोन

फ्लिपकार्ट ने हाल ही में इंडिपेंडेंस डे सेल का आयोजन किया था। फ्लिपकार्ट की इस सेल में POCO नंबर-1 स्मार्टफोन ब्रांड बनकर उभरा है। इसका दावा कंपनी ने ट्वीट करके दावा किया है। कंपनी के दावे के मुताबिक फ्लिपकार्ट की इंडिपेंडेंस डे सेल में सबसे ज्यादा POCO X4 Pro, POCO M4 Pro और POCO C31 की बिक्री हुई है। फ्लिपकार्ट की यह सेल 5 अगस्त से पांच दिनों के लिए शुरू हुई थी।

Setting records in the back-to-back sales!💯



Thrilled to announce that POCO continues to be the highest-selling phone brand in the @Flipkart's Independence Day Sale. We’re absolutely humbled by your response.🥰