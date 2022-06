Oppo Reno 8 series: भारत में लॉन्चिंग कंफर्म, दो फोन एक साथ होंगे लॉन्च, जानें फीचर्स

ओप्पो रेनो 8 सीरीज की भारत में लॉन्चिंग कंफर्म हो गई है। इस सीरीज के तहत Oppo Reno 8 और Oppo Reno 8 Pro को भारत में पेश किया जाएगा। ये दोनों पहले चीन में लॉन्च हो चुके हैं। Oppo ने ट्वीट करके इन दोनों फोन की लॉन्चिंग की जानकारी दी है। ओप्पो ने कहा है कि रेनो 8 प्रो के साथ MariSilicon X इमेजिंग प्रोसेसर मिलेगा। Oppo Reno 8 और Oppo Reno 8 Pro की लॉन्चिंग को लेकर कंपनी ने आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं दी है लेकिन एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दोनों फोन में 21 जुलाई को भारत में लॉन्च किया जाएगा।

A new era in smartphone photography is calling! With sharper, clearer videos & portrait imagery, especially at night - the OPPO Reno8 Series is set to unleash the true photo expert in you! #OPPOReno8Series #UltraClearNightInPortrait