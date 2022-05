{"_id":"62833b0eaa54cc2d326c9b5e","slug":"oppo-pad-air-bookings-starts-ahead-of-launch-snapdragon-680-soc-tipped","type":"story","status":"publish","title_hn":"Oppo Pad Air जल्द होगा लॉन्च, यहां शुरू हुई बुकिंग","category":{"title":"Gadgets","title_hn":"गैजेट्स","slug":"gadgets"}}

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रदीप पाण्डेय Updated Tue, 17 May 2022 11:35 AM IST