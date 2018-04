Oppo ने सोमवार को भारत में अपने स्मार्टफोन Oppo F7 के नए मॉडल की बिक्री की घोषणा की। ओप्पो ने ओप्पो एफ7 के ब्लैक वेरियंट का 128 जीबी स्टोरेज और 6 जीबी रैम वाले मॉडल की उपलब्धता के बारे में बताया है। कंपनी ने कहा है कि इस फोन की बिक्री 21 अप्रैल से भारत में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ओप्पो रिटेल स्टोर और पेटीएम से होगी।

The #OPPOF7 Diamond Black is a supremely elegant and charismatic device, that complements your attitude all the way.

To Pre-order #OPPOF7 Diamond Black - 128GB visit the nearest store. #CaptureTheRealYou

Know more - https://t.co/gQDgaTpAr7 pic.twitter.com/z1zuJzmRTi