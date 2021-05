Oppo Enco Air ईयरबड्स हुआ लॉन्च, 14 दिन की बैटरी के साथ Oppo Band Vitality एडिशन भी आया

{"_id":"6094c03dc769ce61e1280713","slug":"oppo-enco-air-tws-earphones-and-oppo-band-vitality-edition-launched-price-and-specifications","type":"story","status":"publish","title_hn":"Oppo Enco Air \u0908\u092f\u0930\u092c\u0921\u094d\u0938 \u0939\u0941\u0906 \u0932\u0949\u0928\u094d\u091a, 14 \u0926\u093f\u0928 \u0915\u0940 \u092c\u0948\u091f\u0930\u0940 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 Oppo Band Vitality \u090f\u0921\u093f\u0936\u0928 \u092d\u0940 \u0906\u092f\u093e","category":{"title":"Gadgets","title_hn":"\u0917\u0948\u091c\u0947\u091f\u094d\u0938","slug":"gadgets"}}

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रदीप पाण्डेय Updated Fri, 07 May 2021 09:51 AM IST