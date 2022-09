OnePlus Nord Watch जल्द होगी भारत में लॉन्च, महिलाओं के लिए मिलेंगे खास फीचर्स

OnePlus Nord सीरीज के भारत में कई सारे स्मार्टफोन मौजूद हैं लेकिन अब कंपनी वियरेबल सेगमेंट में कदम रखने की तैयारी कर रही है। OnePlus जल्द ही Nord सीरीज के तहत पहली स्मार्टवॉच OnePlus Nord Watch को लॉन्च करने वाली है। वनप्लस ने इसका टीजर भी जारी किया है, हालांकि OnePlus Nord Watch के फीचर्स के बारे में कंपनी पूरी जानकारी नहीं दी है।

Get Moving with the all new OnePlus Nord Smartwatch. Coming Soon! https://t.co/jmI62kY6ya pic.twitter.com/6i1orAYQSn