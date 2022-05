{"_id":"6275eefd30b6c67e064345a2","slug":"oneplus-nord-2t-launch-soon-in-india-features-leaked","type":"story","status":"publish","title_hn":"OnePlus Nord 2T जल्द होगा लॉन्च, फीचर्स हुए लीक, कम कीमत में मिलेगा बहुत कुछ","category":{"title":"Gadgets","title_hn":"गैजेट्स","slug":"gadgets"}}

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रदीप पाण्डेय Updated Sat, 07 May 2022 09:31 AM IST