{"_id":"628475247cf1673ff31ece98","slug":"oneplus-ace-racing-edition-launched-in-india-with-120hz-display-price-and-specifications","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"OnePlus Ace Racing एडिशन फोन हुआ लॉन्च, इसके फीचर्स हैं दमदार","category":{"title":"Gadgets","title_hn":"गैजेट्स","slug":"gadgets"}}

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रदीप पाण्डेय Updated Wed, 18 May 2022 09:55 AM IST