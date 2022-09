OnePlus 10R 5G का प्राइम ब्लू एडिशन 22 सितंबर को होगा लॉन्च, जानें फोन के फीचर्स

OnePlus 10R 5G को कंपनी ने इसी साल अप्रैल में भारत में लॉन्च किया था और अब पांच महीने बाद कंपनी OnePlus 10R 5G Prime Blue Edition की लॉन्चिंग की तैयारी कर रही है। OnePlus 10R 5G का ब्लू प्राइम एडिशन 22 सितंबर को भारत में लॉन्च होने वाला है। बता दें कि OnePlus 10R 5G के Endurance एडिशन को 150W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग के साथ पेश किया है।

Something #OutOfTheBlue is coming your way to give you the smartphone experience you were always looking for!



Keep an eye on @amazonIN to know more!