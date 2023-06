मेड इन इंडिया होगा Nothing Phone 2, कंपनी ने किया कंफर्म, 100% रिसाइकल मैटेरियल का होगा इस्तेमाल

Nothing Phone 2 को लेकर कंपनी ने कहा है कि यह एक मेड इन इंडिया फोन होगा। इसे भारत में ही तैयार किया जाएगा, हालांकि कंपनी ने इस बात की जानकारी नहीं दी है कि भारत में Nothing Phone 2 के लिए उसने किसके साथ साझेदारी की है, क्योंकि कंपनी का भारत में कोई मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट नहीं है। बता दें कि Nothing Phone 1 मेड इन इंडिया नहीं था। मेड इन इंडिया होने का मतलब यह नहीं है कि फोन भारतीय बाजार में सस्ते में बिकेगा। Nothing Phone 2 की कीमत भारत में 40,000 रुपये के करीब हो सकती है।