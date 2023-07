{"_id":"64ba10b219ae8c779309d16b","slug":"nothing-phone-2-first-open-sale-today-in-india-price-specifications-and-offers-2023-07-21","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Nothing Phone 2 की पहली ओपन सेल आज, जानें कीमत और सभी फीचर्स","category":{"title":"Gadgets","title_hn":"गैजेट्स","slug":"gadgets"}}

Published by: प्रदीप पाण्डेय Updated Fri, 21 Jul 2023 10:34 AM IST

विस्तार Follow Us

Nothing Phone 2 को हाल ही में भारत में लॉन्च किया गया है। यह फोन पिछले साल लॉन्च हुए Phone 2 का अपग्रेडेड वर्जन है। Nothing Phone 2 के साथ ट्रांसपेरेंट डिजाइन मिलती है। इसके अलावा glyph इंटरफेस भी मिलता है। Nothing Phone 2 को स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया गया है। Nothing Phone 2 अभी तक प्री-बुक करने वालों के लिए उपलब्ध था लेकिन अब Nothing Phone 2 को ओपन सेल में खरीदा जा सकता है। कंपनी के दावे के मुताबिक फ्लिपकार्ट से फोन को खरीदने के लिए 1 करोड़ से अधिक लोगों ने नोटिफाई-मी के बटन पर क्लिक किया है।

Nothing Phone 2 की कीमत Nothing Phone 2 को व्हाइट और डार्क ग्रे कलर में लॉन्च किया गया है। Nothing Phone 2 के 8 जीबी रैम के साथ 128 जीबी स्टोरेज की कीमत 44,999 रुपये, 12 जीबी रैम के साथ 256 जीबी स्टोरेज की कीमत 49,999 रुपये और 12 जीबी रैम के साथ 512 जीबी स्टोरेज की कीमत 54,999 रुपये है। Nothing Phone 2 की बिक्री आज यानी 21 जुलाई को ओपन सेल में फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकेगा। एचडीएफसी या एक्सिस बैंक के कार्ड से पेमेंट करने पर 3,000 रुपये का कैशबैक मिलेगा। Nothing Phone 2 के लिए कलर की कीमत 1,299 रुपये और स्क्रीन प्रोटेक्टर की कीमत 999 रुपये रखी गई है।

Nothing Phone 2 की स्पेसिफिकेशन Nothing Phone 2 में 6.7 इंच की LTPO OLED डिस्प्ले है जिसके साथ एडैप्टिव रिफ्रेश रेट (120hz-1z) मिलता है। फोन का फ्रेम एल्यूमीनियम का है जो कि 100% रिसाइकल है। इसमें 80% रिसाइकल प्लास्टिक का इस्तेमाल हुआ है। Nothing Phone 2 में स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर है। फोन में 12 जीबी तक रैम और 512 जीबी तक की स्टोरेज है।

फोन के साथ Nothing OS 2.0 मिलेगा जिसे लेकर कंपनी ने स्मूद परफॉरमेंस का दावा किया है। होम और लॉक स्क्रीन के लिए नया इंटरफेस मिलेगा। Nothing Phone 2 के साथ पहले की तरह ही आईकॉनिंक डिजाइन मिलेगी। इसके बैक पैनल पर नई Glyph लाइटिंग मिलेगी। पहले के मुकाबले नया फोन 1mm पतला है।

बैक पैनल की लाइट को यूजर्स अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकेंगे। नथिंग के इस फोन में 4700mAh की बैटरी है जिसके साथ वायरलेस और वायर दोनों चार्जिंग का सपोर्ट है। वायर के साथ महज 20 मिनट में फोन 50 फीसदी चार्ज हो जाएगा।

Nothing Phone 2 का कैमरा Nothing Phone 2 के कैमरे की बात करें तो इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप है जिसमें दोनों लेंस 50 मेगापिक्सल के हैं। फोन के साथ Sony IMX890 सेंसर है। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। कैमरे के साथ 18 बिट इमेज सिग्नल प्रोसेसर (ISP) का सपोर्ट है। कैमरे के साथ HDR का भी सपोर्ट है।

इसमें मोशन कैप्चर 2.0 के अलावा एडवांस AI का भी सपोर्ट है। Nothing Phone 2 के कैमरे से 4K रिजॉल्यूशन वीडियो 60fps पर रिकॉर्ड किया जा सकेगा। कैमरे के साथ इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन (EIS) और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (OIS) दोनों मिलता है।