Nothing Phone 1: आज होगी फोन की पहली सेल, खरीदने से पहले ये दिक्कतें भी जान लें

Nothing Phone 1 की आज यानी 21 जुलाई को भारत में पहली सेल है। Nothing Phone 1 की आज से सेल तो शुरू हो रही है लेकिन यदि आप इसे खरीदने का प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको कुछ जरूरी बातों को भी जानना जरूरी है। Nothing Phone 1 कंपनी का पहला स्मार्टफोन है। Nothing की शुरुआत 2022 में हुई है और इसके फाउंडर वनप्लस के को-फाउंडर कार्ल पेई हैं। Nothing Phone 1 में 6.55 इंच की OLED डिस्प्ले है जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। Nothing Phone 1 की सबसे बड़ी खासियत इसमें दी गई Glyph लाइट है। आइए जानते हैं फोन की कीमत और फीचर्स के बारे में...