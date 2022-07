{"_id":"62e0b7f8bd5b8a56ac7a42d1","slug":"nothing-phone-1-quality-and-build-issues-customers-complain-of-replacement-problems-as-well","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Nothing Phone 1: शिकायतों से कंपनी परेशान, रिप्लेसमेंट के बाद भी ग्राहकों को मिल रहा डैमेज फोन","category":{"title":"Gadgets","title_hn":"गैजेट्स","slug":"gadgets"}}

Published by: प्रदीप पाण्डेय Updated Wed, 27 Jul 2022 09:29 AM IST

नथिंग कंपनी का पहला फोन Nothing Phone 1 अपनी खूबियों के लिए नहीं, बल्कि खामियों के लिए सुर्खियां बटोर रहा है। पहले तो एक प्रैंक वीडियो के जरिए Nothing Phone 1 को निशाना बनाया गया जिसके बाद कंपनी को एक नोटिस जारी करनी पड़ी। उसके बाद जिन ग्राहकों ने Nothing Phone 1 को खरीदा है वे परेशान हैं। Nothing Phone 1 में लगातार दिक्कतें आ रही हैं। शुरुआत में स्क्रीन में ग्रीन टिंट को लेकर शिकायतें और अब बिल्ड क्वॉलिटी को लेकर भी शिकायतें आ रही हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि कई देशों के ग्राहकों के Nothing Phone 1 में कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। Nothing Phone 1 की हाल ही में सेल शुरू हुई है। कई सारे यूजर्स ने वायर टेप की अलाइनमेंट को लेकर शिकायत की है जो कि बिल्ड क्वॉलिटी पर सवाल खड़े करता है। इसके अलावा कई यूजर्स ने फ्लिपकार्ट को लेकर भी कहा है कि वह फोन को रिप्लेस नहीं कर रहा है। कई यूजर्स ने शिकायत की है कि उनके फोन के रियर पैनल की फ्लैश लाइट और किनारे पर भी बिल्ड क्वॉलिटी की दिक्कत है। यूजर्स का कहना है कि फोन का कलर दीवार के कलर्स की तरह खत्म हो रहा है।

एक अन्य यूजर ने दावा किया है पुराने फोन के खराब होने के बाद कंपनी ने रिप्लेस करके जो फोन भेजा है वह भी डैमेज ही है। यह रिप्लेसमेंट फ्लिपकार्ट की ओर से की गई है, हालांकि इन दिक्कतों पर अभी तक Nothing की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। कई यूजर्स ने स्क्रीन के पिक्सल के डेड होने की भी शिकायत की है। कुछ दिन पहले ही कंपनी ने पहला ओटीए अपडेट भी जारी किया था और कहा था कि इस अपडेट से सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। नए अपडेट के साथ ही HDR10+ का भी सपोर्ट मिला है।

Nothing Phone 1 की शुरुआती कीमत 32,999 रुपये है। फोन के फीचर्स की बात करें तो इसमें एंड्रॉयड 12 दिया गया है। फोन में 6.55 इंच की फुल एचडी प्लस OLED डिस्प्ले है जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। डिस्प्ले और बैक पैनल पर गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन है। डिस्प्ले के साथ HDR10+ का सपोर्ट है और ब्राइटनेस 1200 निट्स है। फोन में Snapdragon 778G+ प्रोसेसर के साथ 12 जीबी तक LPDDR5 रैम और 256 जीबी तक की स्टोरेज है।

Nothing Phone 1 में दो रियर कैमरे हैं जिनमें एक लेंस 50 मेगापिक्सल का Sony IMX766 सेंसर है जिसका अपर्चर ƒ/1.88 है और इसके साथ OIS और EIS दोनों का सपोर्ट है। दूसरा लेंस भी 50 मेगापिक्सल का Samsung JN1 सेंसर है जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल है। इसके साथ EIS स्टेबलाइजेशन मिलेगा। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का Sony IMX471 कैमरा दिया गया है। कैमरे के साथ पैनोरमा नाइट मोड, पोट्रेट मोड, एक्सपर्ट मोड मिलेंगे।