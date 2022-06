{"_id":"62badf6fa1cfec577b2c34d0","slug":"nothing-phone-1-price-leaked-to-be-launched-in-3-variants-specifications","type":"story","status":"publish","title_hn":"Nothing Phone 1: लॉन्चिंग से पहले कीमत लीक, तीन वेरियंट में आएगा फोन","category":{"title":"Gadgets","title_hn":"गैजेट्स","slug":"gadgets"}}

नथिंग के पहले फोन Nothing Phone 1 की लॉन्चिंग 12 जुलाई को होने वाली है लेकिन उससे पहले फोन के फीचर्स लगातार लीक हो रहे हैं। अब Nothing Phone 1 कीमत भी सामने आई है। कहा जा रहा है कि Nothing Phone 1 को तीन वेरियंट में पेश किया जाएगा। Nothing Phone 1 की शुरुआती कीमत 397 डॉलर यानी करीब 31,300 रुपये बताई जा रही है। बता दें कि वनप्लस के को-फाउंडर कार्ल पेई की कंपनी नथिंग का Nothing Phone 1 पहला फोन होगा। भारतीय बाजार में Nothing Phone 1 की प्री-बुकिंग भी शुरू हो गई है।



Nothing Phone 1 की संभावित कीमत

Nothing Phone 1 के 8 जीबी रैम के साथ 128 जीबी स्टोरेज की कीमत 397 डॉलर यानी करीब 31,300 रुपये होगी। वहीं 8 जीबी रैम के साथ 256 जीबी स्टोरेज की कीमत 419 डॉलर यानी करीब 33,000 रुपये और 12 जीबी रैम के साथ 256 जीबी स्टोरेज की कीमत 456 डॉलर यानी करीब 35,900 रुपये होगी।



कहा जा रहा है कि जुलाई के आखिरी सप्ताह में Nothing Phone 1 की बिक्री शुरू होगी। भारतीय बाजार में भी फोन की बिक्री ग्लोबल बिक्री शुरू होने के साथ ही शुरू हो जाएगी। Nothing Phone 1 की बिक्री Flipkart से होगी।



Nothing Phone 1 की संभावित स्पेसिफिकेशन

Nothing Phone 1 को लेकर खबर है कि इसमें 6.55 इंच की OLED डिस्प्ले मिलेगी जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz होगा। फोन में स्नैपड्रैगन 778G+ प्रोसेसर के साथ 12 जीबी तक LPDDR5 रैम के साथ 256 जीबी तक की स्टोरेज मिलेगी। फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप होगा जिसमें प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का होगा। दूसरा लेंस 16 मेगापिक्सल का है। सेल्फी के लिए इसमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा।



Nothing Phone 1 में कनेक्टिविटी के लिए 5G, 4G LTE, Wi-Fi, ब्लूटूथ v5.2, GPS/A-GPS और टाईप-सी पोर्ट मिलेगा। फोन में इनडिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। इसमें डॉल्बी एटमॉस का स्पीकर मिलेगा। Nothing Phone 1 के साथ 45W की फास्ट चार्जिंग मिलेगी। इसमें रिवर्स चार्जिंग भी मिलेगी।