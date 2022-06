Nothing Phone 1 की लॉन्चिंग कंफर्म, जानें संभावित फीचर्स

नथिंग का पहला फोन भारत में लॉन्च होने को तैयार है। फ्लिपकार्ट पर Nothing Phone 1 का टीजर भी जारी हो गया है। कंपनी की ओर से आधिकारिक तौर पर भी कंफर्म हो गया है कि Nothing Phone 1 को 12 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। Nothing Phone 1 की लॉन्चिंग एक वर्चुअल इवेंट मे होगी जिसका लाइव प्रसारण कंपनी के सोशल मीडिया हैंडल और यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकेगा। Nothing Phone 1 की टीजर ट्रांसपैरेंट बैक पैनल के साथ लॉन्च किया जाएगा। लॉन्चिंग इवेंट की शुरुआत शाम 8.30 बजे से होगी। कंपनी ने लॉन्चिंग के लिए मीडिया इनवाइट भी भेजा है।आधिकारिक तौर पर कंपनी ने तो कोई जानकारी नहीं दी है लेकिन कई लीक रिपोर्ट में फोन के फीचर्स सामने आए हैं। फोन के साथ स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलेगा। Nothing Phone 1 के साथ 6.55 इंच की OLED डिस्प्ले मिलेगी जिसका रिजॉल्यूशन 1080x2400 पिक्सल है। डिस्प्ले का पैनल फ्लैट होगा। इसके अलावा नथिंग के इस फोन में वायरलेस चार्जिंग मिलने की खबर है।Nothing के इस फोन के साथ स्नैपड्रैगन प्रोसेसर मिलेगा और इसमें Nothing OS होगा जो कि एंड्रॉयड पर आधारित होगा। बता दें कि कंपनी का पहला प्रोडक्ट Nothing Ear 1 है जो कि एक वायरलेस ईयरबड्स है।सामने आई जानकारी के मुताबिक Nothing Phone 1 की कीमत 500 यूरो यानी करीब 41,400 रुपये हो सकती है। फ्लिपकार्ट पर फोन का टीजर भी जारी हुआ है। कुछ महीने पहले आई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि Nothing Phone 1 को स्नैपड्रैगन 788G प्रोसेसर के साथ 8 जीबी रैम और 90Hz रिफ्रेश रेट वाली एमोलेड डिस्प्ले के साथ लॉन्च किया जाएगा।

Nothing Phone 1 के कैमरे की बात करें तो इसमें तीन रियर कैमरे मिलेंगे जिनमें प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का होगा। वहीं दूसरा लेंस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल और तीसरा लेंस 2 मेगापिक्सल का होगा। नथिंग के इस फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा।