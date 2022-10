{"_id":"635a031fb9fcd815321f5ef6","slug":"nothing-ear-stick-launched-in-india-price-and-specifications","type":"story","status":"publish","title_hn":"Nothing Ear Stick ईयरबड्स भारत में लॉन्च, 29 घंटे का है बैटरी बैकअप","category":{"title":"Gadgets","title_hn":"गैजेट्स","slug":"gadgets"}}

नथिंग ने अपने नए प्रोडक्ट Nothing Ear Stick को भारत और ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया है। Nothing Ear Stick एक ईयरबड्स है जिसे एरोनॉमिक डिजाइन के साथ पेश किया गया है। Nothing Ear Stick, Nothing Ear 1 के मुकाबले काफी अलग है। Nothing Ear Stick की बैटरी को लेकर 7 घंटे के बैकअप का दावा है, हालांकि चार्जिंग के साथ यह लाइफ 29 घंटे की है।



Nothing Ear Stick की कीमत

Nothing Ear Stick की कीमत 8,499 रुपये रखी गई है और इसकी बिक्री 4 नवंबर से भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप में शुरू होगी। बड्स की प्री-बुकिंग शुरू हो गई है। Nothing Ear Stick को केवल एक ही कलर व्हाइट में खरीदा जा सकता है।



Nothing Ear Stick की स्पेसिफिकेशन

Nothing Ear Stick कंपनी का तीसरा प्रोडक्ट है। इससे पहले एक ईयरबड्स और एक फोन की लॉन्च किया गया है। Nothing Ear Stick का केस ट्विस्ट ओपनिंग के साथ आता है। Nothing Ear Stick के साथ 12.6mm का डायनेमिक ड्राइवर है। वॉटर रेसिस्टेंट के लिए IP54 की रेटिंग मिली है। Nothing Ear Stick के साथ इन-ईयर डिटेक्शन भी मिलता है।



बैटरी की बात करें तो Nothing Ear Stick की बैटरी लाइफ 7 घंटे की है, हालांकि चार्जिंग केस के साथ कुल बैटरी लाइफ 29 घंटे की है। बड्स का वजन केवल 4.4 ग्राम है। बता दें कि Nothing Ear 1 का वजन 4.7 ग्राम था। चार्जिंग के लिए इसमें टाईप-सी पोर्ट दिया गया है।