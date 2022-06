{"_id":"62bbfb18ace40202b34d7e4a","slug":"nokia-g11-plus-launched-with-50-megapixel-dual-rear-cameras","type":"story","status":"publish","title_hn":"नोकिया ने चुपके से लॉन्च किया एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन, इसमें है 50 मेगापिक्सल का कैमरा","category":{"title":"Gadgets","title_hn":"गैजेट्स","slug":"gadgets"}}

कनेक्टिविटी के लिए इसमें 4G LTE, Wi-Fi,ब्लूटूथ, GPS/ A-GPS, USB टाईप-सी पोर्ट और 3.5mm का हेडफोन जैक है। फोन में के पावर बटन में फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। इसका वजन 192 ग्राम है। भारतीय बाजार में इस फोन के लॉन्च होने की फिलहाल कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

एचएमडी के स्वामित्व वाली कंपनी नोकिया ने चुपके से अपना एक नया फोन Nokia G11 Plus लॉन्च कर दिया है। नया फोन Nokia G11 का अपग्रेडेड वर्जन है। Nokia G11 Plus के साथ 90Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले दी गई है। इसकी बैटरी को लेकर तीन दिनों केबैकअप का दावा किया गया है। नोकिया ने Nokia G11 Plus को लेकर तीन सालों तक एंड्रॉयड अपडेट का वादा किया है।Nokia की वेबसाइट पर Nokia G11 Plus को लिस्ट कर दिया गया है, हालांकि कीमत के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। फोन को चारकोल ग्रे, लेक ब्लू कलर में 4 जीबी रैम के साथ 64 जीबी स्टोरेज में खरीदा जा सकेगा।Nokia G11 Plus के साथ 4 जीबी रैम और 64 जीबी की स्टोरेज मिलेगी। इसके अलावा Geekbench की एक रिपोर्ट के मुताबिक नोकिया के इस फोन में डुअल रियर कैमरा दिया गया है जिसमें प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का है और दूसरा लेंस 2 मेगापिक्सल है। फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है।