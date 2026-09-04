मोटोरोला ने आईएफए 2026 में उतारे नए गैजेट्स: एज 70 प्लस, मोटो वॉच अल्ट्रा और स्वारोव्स्की Razr 70 किए पेश

बर्लिन में आयोजित IFA 2026 में मोटोरोला ने अपने नए गैजेट्स से टेक जगत को चौंका दिया है। कंपनी ने 200MP कैमरे और विशाल बैटरी वाला धांसू स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Plus, Wear OS से लैस नई Moto Watch Ultra और स्वारोव्स्की क्रिस्टल वाला स्पेशल Razr 70 फोल्डेबल फोन पेश किया है।

स्मार्टफोन बाजार में अपनी अलग और मजबूत पहचान बनाने वाली टेक दिग्गज मोटोरोला (Motorola) ने जर्मनी के बर्लिन में चल रहे टेक इवेंट IFA 2026 में अपने कई नए गैजेट्स से पर्दा उठाया है। मोटोरोला ने एक ही मंच से अपना नया दमदार मिड-रेंज स्मार्टफोन, एक धांसू स्मार्टवॉच और फोल्डेबल फोन का एक बेहद लग्जरी एडिशन लॉन्च कर टेक प्रेमियों को बड़ा सरप्राइज दिया है। आइए मोटोरोला के इन सभी गैजेट्स के बेहतरीन फीचर्स और खूबियों पर एक नजर डालते हैं।

Motorola Edge 70 Plus: 200MP कैमरा और 6500mAh की बड़ी बैटरी

मोटोरोला के इस नए स्मार्टफोन का सबसे बड़ा आकर्षण इसका शानदार कैमरा और दमदार बैटरी है। Motorola Edge 70 Plus के पिछले हिस्से में ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) सपोर्ट के साथ 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। यह कैमरा 10x सुपर जूम और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग जैसी प्रीमियम सुविधाओं से लैस है। इसके साथ ही सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 32 मेगापिक्सल का शानदार एआई-सपोर्टेड फ्रंट कैमरा मौजूद है।

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डिस्प्ले की बात करें तो फोन में 6.78 इंच का 1.5K कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 144Hz के स्मूथ रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। बेजोड़ परफॉरमेंस के लिए इसमें क्वालकॉम का Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर लगा है। इस डिवाइस को लंबे समय तक ऑन रखने के लिए 6,500mAh की एक बेहद विशाल बैटरी दी गई है, जो 45W टर्बोपावर चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

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Moto Watch Ultra: अब बिना फोन के भी होगी बात

स्मार्टवॉच के बाजार में भी मोटोरोला ने लंबी छलांग लगाते हुए अपनी नई Moto Watch Ultra पेश की है। यह स्मार्टवॉच गूगल के Wear OS पर काम करती है। इसमें LTE और eSIM का खास सपोर्ट दिया गया है, जिसका मतलब है कि आप अपने फोन के बिना भी सीधे घड़ी से कॉल कर सकते हैं और मैसेज का जवाब दे सकते हैं। बेहतर फिटनेस और हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स के लिए कंपनी ने पोलर (Polar) के साथ साझेदारी की है।

इस प्रीमियम वॉच में 1.5 इंच का बड़ा OLED डिस्प्ले दिया गया है जो 2700 निट्स की जबर्दस्त पीक ब्राइटनेस देता है, जिससे तेज धूप में भी स्क्रीन साफ नजर आती है। इसे पानी और धूल से सुरक्षित रखने के लिए IP68 और 5ATM की रेटिंग मिली है।

Motorola Razr 70 फोल्डेबल फोन भी पेश

मोटोरोला ने अपने फोल्डेबल फोन लाइनअप में ग्लैमर का तड़का लगाते हुए Motorola Razr 70 का खास स्वारोव्स्की (Swarovski) एडिशन भी लॉन्च किया है। इस फोल्डेबल फोन के बाहरी हिस्से और हिंज पर हाथ से जड़े हुए असली स्वारोव्स्की क्रिस्टल लगाए गए हैं, जो इसे एक प्रीमियम और फैशनेबल लुक देते हैं। इसके अलावा कंपनी ने 25W चार्जिंग को सपोर्ट करने वाला एक नया Moto Snap वायरलेस चार्जर भी बाजार में उतारा है।