200 मेगापिक्सल कैमरे के साथ Motorola ने भारत में लॉन्च किया यह फोन, जानें कीमत और फीचर्स

Motorola इंडिया ने भारत में अपने दो नए स्मार्टफोन पेश किए हैं जिनमें Motorola Edge 30 Ultra और Motorola Edge 30 Fusion शामिल हैं। Motorola के इन दोनों फोन में से एक में स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर के साथ 200 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। Motorola ने इन दोनों फोन को पिछले महीने ही चीन में लॉन्च किया है। भारत में Motorola Edge 30 Ultra और Motorola Edge 30 Fusion का मुकाबला Asus ROG 5S, Vivo X70 Pro+ और iQoo 9 जैसे स्मार्टफोन के साथ होगा।

Motorola Edge 30 Ultra की कीमत 59,999 रुपये रखी गई है और इस कीमत में 8 जीबी रैम के साथ 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट मिलेगा। फोन को फ्लिपकार्ट से बिग बिलियन डेज में 54,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। Motorola Edge 30 Fusion की कीमत 42,999 रुपये है, हालांकि सेल में इसे 39,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Motorola Edge 30 Ultra को चार साल तक एंड्रॉयड 13,14 और 15 का अपडेट मिलेगा। इसके अलावा सिक्योरिटी अपडेट भी मिलेंगे। फोन में 6.67 इंच की कर्व्ड pOLED डिस्प्ले है जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz है। डिस्प्ले के साथ HDR10+ और गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है। डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 1250 निट्स है। इसमें Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर के साथ 8 जीबी तक LPDDR5 रैम और 128 जीबी की स्टोरेज है।

Motorola Edge 30 Ultra में 1/1.22 इंच साइज का 200 मेगापिक्सल वाला सैमसंग का सेंसर है। इसके साथ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (OIS) का भी सपोर्ट है। इसमें दूसरा लेंस 50 मेगापिक्सल का सैमसंग का अल्ट्रा वाइड एंगल और तीसरा लेंस 2 मेगापिक्सल का है। इसमें टेलीफोटो और मैक्रो मोड भी मिलेगा। फोन के साथ 60 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है।



The Motorola Edge 30 Ultra में कनेक्टिविटी के लिए 5G (13 बैंड), 4G LTE, Wi-Fi 6E,ब्लूटूथ v5.2, GPS/AGPS, NFC, DisplayPort 1.4 और USB Type-C पोर्ट है। इसके साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और 4610mAh की बैटरी है जिसके साथ 50W वायरलेस चार्जिंग और 10W वायरलेस पावर शेयरिंग का विकल्प है। फोन को IP52 की रेटिंग मिली है और इसमें डॉल्बी एटमॉस भी है।

Motorola Edge 30 Fusion में एंड्रॉयड 12 के साथ My UX है। इसमें 6.55 इंच की फुल एचडी प्लस pOLED डिस्प्ले है जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz और पीक ब्राइटनेस 1,100 निट्स है। डिस्प्ले के साथ HDR10+ का भी सपोर्ट है। इसमें स्नैपड्रैगन 888+ प्रोसेसर के साथ 8 जीबी LPDDR5 रम और 128 जीबी की स्टोरेज है।



For photography, the Motorola Edge 30 Fusion में तीन रियर कैमरे हैं जिनमें प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का है जिसके साथ (OIS) और ओमनी डायरेक्शनल PDAF है। दूसरा लेंस 13 मेगापिक्सल का और तीसरा लेंस मैक्रो विजन है। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का कैमरा है।



The Motorola Edge 30 Fusion में Wi-Fi 6E, 5G, 4G LTE, ब्लूटूथ v5.2, NFC और USB Type-C पोर्ट है। फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ 4400mAh की बैटरी है जिसके साथ 68W TurboPower फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। इसे भी IP52 की रेटिंग मिली है।