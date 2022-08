Moto G62: 11 अगस्त को भारत में लॉन्च होगा सबसे सस्ता 5G फोन, कंपनी ने जारी किया टीजर

Moto G62 की लॉन्चिंग भारत में कंफर्म हो गई है। इससे पहले Moto G62 की लीक रिपोर्ट सामने आ रही थी लेकिन अब कंपनी ने वीडियो टीजर के जरिए Moto G62 की लॉन्चिंग कंफर्म कर दी है। Moto G62 को भारत में 11 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। Moto G62 के साथ स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर के साथ 120Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिलेगी। बता दें कि Moto G62 इसी साल मई में ब्राजील में लॉन्च हो चुका है, हालांकि ब्राजील वाले मॉडल में स्नैपड्रैगन 480 Plus प्रोसेसर दिया गया है।

Introducing the all-new #motog62 for the #UnstoppableYou! Experience super connectivity with 12 5G Bands, blazing fast performance with Snapdragon 695 & brilliant display experience with 120Hz FHD+ display. Launching 11th Aug on @Flipkart. Stay tuned for more details!