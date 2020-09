Moto E7 Plus 23 सितंबर को भारत में होगा लॉन्च, बजट स्मार्टफोन से होगा मुकाबला

मोटोरोला का नया स्मार्टफोन Moto E7 Plus भारत आने को तैयार है। Moto E7 Plus का टीजर हाल ही में कंपनी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी किया है। वहीं अब लॉन्चिंग तारीख की भी घोषणा हो गई है। Moto E7 Plus की लॉन्चिंग भारत में 23 सितंबर को होगी। फ्लिपकार्ट पर मोटो ई7 प्लस का पेज भी लाइव हो गया है, हालांकि फ्लिपकार्ट ने फोन के फीचर्स के बारे में जानकारी नहीं दी है।बता दें कि लेनोवो के स्वामित्व वाली कंपनी मोटोरोला ने पिछले सप्ताह ही Moto E7 Plus को ब्राजील में लॉन्च किया है।