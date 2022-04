{"_id":"626280a6e2afe71768024fad","slug":"micromax-in-2c-unboxing-and-quick-review-in-hindi","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Micromax IN 2c Quick Review: 7,499 रुपये की कीमत में प्योर एंड्रॉयड वाला फोन?","category":{"title":"Gadgets","title_hn":"गैजेट्स","slug":"gadgets"}}

सार Micromax IN 2c की पहली सेल 1 मई 2022 को होगी, हालांकि बिक्री किस प्लेटफॉर्म से होगी, इस बारे में कंपनी ने फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी है। आइए फटाफट रिव्यू में जानते हैं कि इस फोन में कितना दम है?

यदि आप भी 10 हजार रुपये से कम कीमत में किसी भारतीय कंपनी के फोन का इंतजार कर रहे हैं तो आपका इंतजार अब खत्म हो गया है। घरेलू कंपनी माइक्रोमैक्स ने अपने नए बजट स्मार्टफोन Micromax IN 2c को लॉन्च कर दिया है। माइक्रोमैक्स के इसमें फेस अनलॉक और डुअल रियर कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं। Micromax IN 2c की कीमत 7,499 रुपये रखी गई है, हालांकि यह लॉन्चिंग कीमत है। बाद में इसकी कीमत 8,499 रुपये हो जाएगी। Micromax IN 2c की पहली सेल 1 मई 2022 को होगी, हालांकि बिक्री किस प्लेटफॉर्म से होगी, इस बारे में कंपनी ने फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी है। आइए फटाफट रिव्यू में जानते हैं कि इस फोन में कितना दम है?

विस्तार

यदि आप भी 10 हजार रुपये से कम कीमत में किसी भारतीय कंपनी के फोन का इंतजार कर रहे हैं तो आपका इंतजार अब खत्म हो गया है। घरेलू कंपनी माइक्रोमैक्स ने अपने नए बजट स्मार्टफोन Micromax IN 2c को लॉन्च कर दिया है। माइक्रोमैक्स के इस Micromax IN 2c में फेस अनलॉक और डुअल रियर कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं। Micromax IN 2c की कीमत 7,499 रुपये रखी गई है, हालांकि यह लॉन्चिंग कीमत है। बाद में इसकी कीमत 8,499 रुपये हो जाएगी। Micromax IN 2c की पहली सेल 1 मई 2022 को होगी, हालांकि बिक्री किस प्लेटफॉर्म से होगी, इस बारे में कंपनी ने फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी है। आइए फटाफट रिव्यू में जानते हैं कि इस फोन में कितना दम है?

विज्ञापन

Micromax IN 2c: डिजाइन सबसे पहले डिजाइन की बात करें तो फोन की बॉडी प्लास्टिक की है। स्पीकर को पीछे की ओर जगह मिली है और नीचे की ओर टाईप-सी पोर्ट और हेडफोन जैक हैं। फोन के पावर और वॉल्यूम बटन राइट में हैं और सिम कार्ड को लेफ्ट में जगह मिली है। पीछे की ओर कोने में रियर कैमरा सेटअप है। फोन की बैटरी को आप नहीं निकाल सकते। फोन के साथ बॉक्स में आपको एक बैक कवर, एक स्क्रीन प्रोटेक्टर, एक चार्जर और टाईप-सी केबल मिलता है। फोन की बिल्ड क्वॉलिटी और फिनिशिंग कीमत के लिहाज से अच्छी है। बैक पैनल पर पैटर्न है जिससे अच्छी ग्रिपिंग बनती है और फोन हाथ से फिसलता नहीं है यानी आप बिना कवर भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फोन को ब्राउन और सिल्वर कलर में खरीदा जा सकेगा।

Micromax IN 2c: डिस्प्ले अब डिस्प्ले की बात करें तो Micromax IN 2c में 6.53 इंच की एचडी प्लस डिस्प्ले है। डिस्प्ले की स्टाइल वॉटर ड्रॉप है। डिस्प्ले का टच फास्ट और स्मूद है। कलर्स और ब्राइटनेस भी आप देख सकते हैं। डिस्प्ले में नीचे की ओर थोड़ा बेजल मिलता है, हालांकि यह काफी कम है।

Micromax IN 2c: परफॉर्मेंस अब परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें एंड्रॉयड 11 दिया गया है जो कि स्टॉक एंड्रॉयड है यानी आपको फालतू के थर्ड पार्टी एप फोन में नहीं मिलेंगे। शाओमी से लेकर सैमसंग और रियलमी तक फोन में इस तरह का स्टॉक एंड्रॉयड आपको नहीं मिलेगा। फोन में 3 जीबी रैम के साथ 32 जीबी की स्टोरेज मिलती है, हालांकि आप मेमोरी कार्ड की मदद से इसे 256 जीबी तक बढ़ा सकते हैं। मेमोरी कार्ड के लिए आपको अलग से एक स्लॉट मिलता है। फोन में UNISOC T610 प्रोसेसर मिलता है जो कि एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। इससे पहले यह प्रोसेसर Infinix Hot 11 2022 और Realme के C25Y के अलावा नोकिया के एंट्री लेवल फोन में देखने को मिला है। अपडेट को लेकर इस फोन के साथ दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इस फोन के साथ आखिरी सिक्योरिटी अपडेट नवंबर 2021 का है।

Micromax IN 2c: कैमरा







फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का कैमरा है। कैमरे के साथ पोट्रेट, ब्यूटी, एआई, नाइट, क्यूआर कोड स्कैनर और स्लो मोशन जैसे कई मोड्स मिलेंगे। कैमरे की क्वॉलिटी पर्याप्त रौशनी में ठीक-ठीक है। सैंपल तस्वीरें आप देख सकते हैं।





जहां तक कैमरे का सवाल है तो माइक्रोमैक्स के इस फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप है जिसमें प्राइमरी लेंस 8 मेगापिक्सल का है और दूसरा लेंस पोट्रेट के लिए है, हालांकि दूसरे लेंस के मेगापिक्सल के बारे में कंपनी ने जानकारी नहीं दी है।फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का कैमरा है। कैमरे के साथ पोट्रेट, ब्यूटी, एआई, नाइट, क्यूआर कोड स्कैनर और स्लो मोशन जैसे कई मोड्स मिलेंगे। कैमरे की क्वॉलिटी पर्याप्त रौशनी में ठीक-ठीक है। सैंपल तस्वीरें आप देख सकते हैं।

Micromax IN 2c: बैटरी और कनेक्टिविटी