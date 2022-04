{"_id":"625d3d9d3d175d791055bd80","slug":"micromax-in-2c-to-launch-in-india-next-month-with-a-unisoc-t610-soc","type":"story","status":"publish","title_hn":"Micromax भारत में जल्द लॉन्च करेगा नया स्मार्टफोन, कीमत होगी 10 हजार रुपये से भी कम","category":{"title":"Gadgets","title_hn":"गैजेट्स","slug":"gadgets"}}

सार Micromax In 2C को भारतीय बाजार में 10,000 रुपये से कम कीमत में लॉन्च किया जाएगा। यदि यह सच होता है तो Micromax In 2C का मुकाबला Redmi 9 सीरीज और Tecno Spark 8 जैसे स्मार्टफोन के साथ होगा।

घरेलू कंपनी Micromax जल्द अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है। कंपनी के नए स्मार्टफोन Micromax In 2C को कई सर्टिफिकेशन साइट पर देखा गया है। इसके अलावा टिप्सटर ने भी फोन के बारे में जानकारी दी है। लीक रिपोर्ट के मुताबिक Micromax In 2C को भारतीय बाजार में 10,000 रुपये से कम कीमत में लॉन्च किया जाएगा। यदि यह सच होता है तो Micromax In 2C का मुकाबला Redmi 9 सीरीज और Tecno Spark 8 जैसे स्मार्टफोन के साथ होगा।



टिप्सटर @yabhishekhd के मुताबिक Micromax In 2C को अगले महीने की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा। फोन को Geekbench 5 बेंचमार्क साइट पर भी देखा गया है जिसके मुताबिक Micromax In 2C को Unisoc T610 प्रोसेसर के साथ पेश किया जाएगा। यह एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है जिसकी क्लॉक स्पीड 1.8GHz है।



Micromax In 2C के साथ 4 जीबी तक रैम के साथ एंड्रॉयड 11 मिलेगा। फोन को मॉडल नंबर E6533 के साथ भारतीय मानक ब्यूरो की वेबसाइट पर भी देखा गया है। इसकी लिस्टिंग गूगल प्ले की लिस्ट में भी हो गई है। फोन की डिस्प्ले की स्टाइल वाटरड्रॉप नॉच स्टाइल होगी।



इससे पहले पिछले साल जुलाई में Micromax ने Micromax In 2b को लॉन्च किया था। इस फोन में एंड्रॉयड 11 के साथ 6.52 इंच की HD+ डिस्प्ले दी गई है। इसमें भी Unisoc T610 प्रोसेसर ही है। इस फोन में 64 जीबी तक की स्टोरेज है।Micromax In 2b में डुअल रियर कैमरा सेटअप है जिसमें प्राइमरी लेंस 13 मेगापिक्सल का है।