Micromax In 2 पर तेजी से चल रहा काम, जल्द होगा लॉन्च, जानें फीचर्स

खबर है कि घरेलू मोबाइल निर्माता कंपनी Micromax अपनी In सीरीज के तहत नए स्मार्टफोन Micromax In 2 की लॉन्चिंग की तैयारी कर रही है। माइक्रोमैक्स ने हाल ही में Micromax In Note 2 को भारतीय बाजार में पेश किया है। Micromax In 2 के फीचर्स को लेकर लीक रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें दावा किया जा रहा है कि फोन में मीडियाटेक Helio G88 प्रोसेसर मिलेगा।रिपोर्ट के मुताबिक Micromax In 2 में 6.5 इंच की IPS LCD डिस्प्ले है जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz है। फोन में तीन रियर कैमरे भी मिल सकते हैं जिनमें प्राइमरी लेंस 48 मेगापिक्सल का होगा। माइक्रोमैक्स ने फोन के फीचर्स या लॉन्चिंग के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है।टिप्सटर के एक ट्वीट के मुताबिक Micromax In 2 की कीमत 10,000 से 11,000 रुपये हो सकती है। Micromax In Note 2 को हाल ही में 13,490 रुपये में 4 जीबी रैम के साथ 64 जीबी स्टोरेज के साथ लॉन्च किया गया है।Micromax In 2 में 6.5 इंच की फुल एचडी प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिल सकती है। डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 90Hz होगा। फोन में मीडियाटेक Helio G88 प्रोसेसर के साथ 4 जीबी रैम और 64 जीबी की स्टोरेज मिल सकती है। फोन की बॉडी प्लास्टिक की होगी और आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉयड 11 मिलेगा।कैमरे को लेकर खबर है कि इसमें तीन रियर कैमरे मिलेंगे जिनमें मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है। दूसरा लेंस 2 मेगापिक्सल का और तीसरा लेंस भी 2 मेगापिक्सल का मिलेगा। सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल सकता है। फोन में 5000mAh की बैटरी मिलेगी जिसके साथ 18W की फास्ट चार्जिंग मिलेगी।