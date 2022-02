{"_id":"620b5082f45b1557503cbf45","slug":"lenovo-k14-plus-launched-with-unisoc-t700-soc-price-and-specifications","type":"story","status":"publish","title_hn":"लेनोवो की वापसी: Lenovo K14 Plus स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, मिलेगी 90Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले","category":{"title":"Gadgets","title_hn":"गैजेट्स","slug":"gadgets"}}

लेनोवो ने लंबे समय बाद स्मार्टफोन मार्केट में एंट्री की है। कंपनी ने Lenovo K14 Plus को रूस में लॉन्च किया है। कहा जा रहा है कि Lenovo K14 Plus, Moto E40 का री-ब्रांडेड वर्जन है। बता दें कि मोटोरोला के स्मार्टफोन का लाइलेंस लेनोवो के पास ही है। Lenovo K14 Plus में 6.5 इंच की HD+ IPS डिस्प्ले दी गई है जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz है।



Lenovo K14 Plus की कीमत

Lenovo K14 Plus के 4 जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज की कीमत 11,490 रूबल यानी करीब 11,400 रुपये है। Lenovo K14 Plus को बिंज और ब्लैक कलर में खरीदा जा सकेगा। फोन के साथ 12 महीने की वारंटी मिलेगी।



Lenovo K14 Plus की स्पेसिफिकेशन

Lenovo K14 Plus पिछले साल अक्तूबर में भारत में लॉन्च हुए Moto E40 का री-ब्रांडेड वर्जन है। दोनों फोन के फीचर्स एक ही जैसे हैं। फोन में 6.5 इंच की HD+ डिस्प्ले है जिसका रिजॉल्यूशन 720x1600 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 90Hz है। फोन में Unisoc T700 प्रोसेसर, ग्राफिक्स के लिए Mali-G52 GPU, 4 जीबी रैम और 64 जीबी की स्टोरेज है जिसे मेमोरी कार्ड की मदद से बढ़ाया जा सकेगा।



Lenovo K14 Plus का कैमरा

लेनोवो के इस फोन में तीन रियर कैमरे हैं जिनमें प्राइमरी लेंस 48 मेगापिक्सल का है। इसका अपर्चर f/1.79 है। अन्य दो लेंस 2-2 मेगापिक्सल के हैं। फ्रंट में सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है जिसका अपर्चर f/2.0 है।



Lenovo K14 Plus की बैटरी

Lenovo K14 Plus में कनेक्टिविटी के लिए 4G LTE, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, ब्लूटूथ v5, 3.5mm हेडफोन जैक और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट है। फोन के रियर पैनल पर फिंगरप्रिंट स्कैनर है। इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है जिसके साथ 10W की चार्जिंग का सपोर्ट है। फोन को वाटर रेसिस्टेंट के लिए IP52 की रेटिंग मिली है।