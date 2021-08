बड़ी खबर: JioPhone Next की कीमत आई सामने, 10 सितंबर से शुरू होगी बिक्री

{"_id":"611c8c7f8ebc3e431044361c","slug":"jiophone-next-price-in-india-tipped-ahead-of-10-september-launch-all-you-need-to-know-till-now","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u092c\u0921\u093c\u0940 \u0916\u092c\u0930: JioPhone Next \u0915\u0940 \u0915\u0940\u092e\u0924 \u0906\u0908 \u0938\u093e\u092e\u0928\u0947, 10 \u0938\u093f\u0924\u0902\u092c\u0930 \u0938\u0947 \u0936\u0941\u0930\u0942 \u0939\u094b\u0917\u0940 \u092c\u093f\u0915\u094d\u0930\u0940","category":{"title":"Gadgets","title_hn":"\u0917\u0948\u091c\u0947\u091f\u094d\u0938","slug":"gadgets"}}

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रदीप पाण्डेय Updated Wed, 18 Aug 2021 10:06 AM IST

रिलायंस जियो ने इसी साल जून में अपने 44वीं वार्षिक आम बैठक में दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन JioPhone Next पेश किया है, हालांकि फोन की कीमत और फीचर्स के बारे में कुछ खास जानकारी आधिकारिक तौर पर नहीं दी गई है। JioPhone Next को रिलायंस जियो और गूगल की साझेदारी में तैयार किया गया है। JioPhone Next की बिक्री भारतीय बाजार में 10 सितंबर से शुरू होने वाली है और उससे पहले फोन के फीचर्स को लेकर लगातार लीक रिपोर्ट सामने आ रही हैं। कुछ दिन पहले ही फोन के कुछ फीचर्स सामने आए थे और अब JioPhone Next की कीमत को लेकर भी एक लीक रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं JioPhone Next की कीमत और फीचर्स के बारे में विस्तार से...