JioPhone Next: लॉन्चिंग से पहले फीचर्स लीक, 13MP कैमरे के साथ मिलेगा क्वॉलकॉम का प्रोसेसर

जियो के पहले और दुनिया के सबसे सस्ते 4जी स्मार्टफोन JioPhone Next की लॉन्चिंग अगले महीने भारत में शुरू होने वाली है। लॉन्चिंग से पहले JioPhone Next को लेकर लीक रिपोर्ट सामने आ लगी हैं। JioPhone Next को गूगल और जियो ने साझेदारी में तैयार किया है। JioPhone Next की बिक्री भारत में 10 सितंबर से शुरू होगी।



एक लीक रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि JioPhone Next में 13 मेगापिक्सल का सिंगल रियर कैमरा मिलेगा। इसके अलावा फोन को क्वॉलकॉम के प्रोसेसर के साथ पेश किया जाएगा। JioPhone Next को लेकर कहा जा रहा है कि इसमें एंड्रॉयड 11 गो एडिशन मिलेगा। इसके अलावा फोन में HD+ डिस्प्ले मिलेगी। इस फोन की घोषणा रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने हाल ही में हुए अपनी वार्षिक बैठक में की है।



XDA डेवलपर्स ने JioPhone Next के फीचर्स को लेकर कुछ जानकारियां दी है जिसके मुताबिक फोन का मॉडल नंबर LS-5701-J है। इसमें 720x1440 पिक्सल रिजॉल्यूशन वाली डिस्प्ले मिलेगी और इसमें क्वॉलकॉम QM215 प्रोसेसर होगा जो कि एक क्वॉडकोर प्रोसेसर होगा। ग्राफिक्स के लिए Adreno 308 GPU मिलेगा।



फोन में X5 LTE मोडेम का सपोर्ट होगा और कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ v4.2, GPS मिलेगा। फोन का कैमरा 1080 पिक्सल यानी फुल एचडी पर रिकॉर्डिंग करने में सक्षम होगा और इसमें LPDDR3 रैम के साथ eMMC 4.5 स्टोरेज मिलेगी।



फोन में 13 मेगापिक्सल का रियर और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल सकता है। फोन के साथ गूगल कैमरा लेंस समेत कई तरह के एप्स प्री-इंस्टॉल मिलेंगे। भारत में JioPhone Next की कीमत 4,000 रुपये से कम हो सकती है।