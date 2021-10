Jio phone next: जियो फोन नेक्स्ट के टॉप पांच फीचर्स, किसी और एंट्री लेवल फोन में नहीं मिलेंगे

रिलायंस जियो ने आखिरकार Jio phone next की कीमत और बिक्री का एलान कर दिया है। Jio phone next को दिवाली के दिन से महज 1,999 रुपये की डाउनपमेंट पर खरीदा जा सकेगा। Jio phone next की वास्तविक कीमत 6,499 रुपये है। जियो के इस नए स्मार्टफोन को 1,999 रुपये की डाउन पेमेंट पर खरीदा जा सकेगा बाकि राशि का भुगतान 18/24 महीनों की आसान किस्तों में किया जा सकेगा। इन किस्तों में ही फोन की कीमत और प्लान की कीमत शामिल हैं। जियो फोन नेक्स्ट को लेकर गूगल और जियो का दावा है कि यह दुनिया का सबसे स्मार्ट और सबसे सस्ता स्मार्टफोन है। जियो फोन के साथ यूजर्स की सबसे ज्यादा शिकायत हॉटस्पॉट को लेकर रहती थी जिसे Jio phone next के साथ कंपनी ने दूर कर दिया है। Jio phone next के साथ हॉटस्पॉट आपको मिलेगा। आइए Jio phone next के टॉप फीचर्स के बारे में जो इस सेगमेंट में मौजूद किसी अन्य फोन में नहीं मिलेंगे।