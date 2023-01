iQoo Neo 7 की भारत में लॉन्चिंग कंफर्म, मिलेगी 512 जीबी तक की इनबिल्ट स्टोरेज

iQoo Neo 7 की भारत में लॉन्चिंग कंफर्म हो गई है। iQoo Neo 7 को कुछ महीने पहले ही चीन में लॉन्च किया गया है। iQoo Neo 7 में 120Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले दी गई है जिसकी डिजाइन पंचहोल है। फोन में एंड्रॉयड 13 आधारित OriginOS Ocean दिया गया है। iQoo Neo 7 को तीन कर वेरियंट और 12 जीबी तक रैम के साथ 512 जीबी तक की स्टोरेज में पेश किया गया है। iQoo Neo 7 की लॉन्चिंग भारत में 16 फरवरी को होगी और इसकी बिक्री एक्सक्लूसिव तौर पर अमेजन इंडिया से होगी।

We heard you and we’ve got BIG NEWS!

The #iQOONeo7 is set to launch on Feb 16th only on @amazonIN. Don’t forget to save the date to be among the first to own it.#iQOO #MostPowerfulSmartphone #AmazonSpecials #ComingSoon pic.twitter.com/VPxAUkzmwj