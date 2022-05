{"_id":"628b0a83bc85bb7246257b4d","slug":"iqoo-neo-6-india-launch-date-set-for-31th-may-expected-price-and-specifications","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"iQoo Neo 6 की लॉन्चिंग भारत में कंफर्म, मिलेगा क्वॉलकॉम का यह प्रोसेसर","category":{"title":"Gadgets","title_hn":"गैजेट्स","slug":"gadgets"}}

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रदीप पाण्डेय Updated Mon, 23 May 2022 09:46 AM IST