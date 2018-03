इनफोकस ने एयरटेल के साथ पार्टनरशिप की है जिसके तहत इनफोकस के विजन 3 स्मार्टफोन के यूजर्स को 90 जीबी डाटा मिलेगा। इसके लिए फोन में एयरटेल का सिम लगाना होगा और पहला प्रीपेड रिचार्ज 349 रुपये का कराना होगा। इस प्लान के तहत अधिकतम 6 रिचार्ज पर 15 जीबी यानी कुल 90 जीबी एक्स्ट्रा डाटा मिलेगा। डाटा के लिए क्लेम करने के लिए नए फोन में माय एयरटेल ऐप डाउनलोड करें। अब Handset Bundled offer for you पर क्लिक करें। इसके बाद Activate now पर क्लिक करें। इसके बाद आपको डाटा बेनिफिट मिल जाएगा।