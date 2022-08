{"_id":"62fc7a16e22a01202c17bcb7","slug":"infinix-zero-ultra-5g-set-to-launch-with-200mp-camera-report-specifications-features","type":"story","status":"publish","title_hn":"200MP कैमरा और 180W चार्जिंग के साथ आएगा यह फोन, जानें कब होगा लॉन्च","category":{"title":"Gadgets","title_hn":"गैजेट्स","slug":"gadgets"}}

स्मार्टफोन ब्रांड Infinix जल्द ही अपना पहला प्रीमियम फोन Infinix Zero Ultra 5G को लॉन्च कर सकता है। एक लीक्स के अनुसार इस फोन में 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 180W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो Infinix Zero Ultra 5G मोटोरोला के बाद 200 मेगापिक्सल वाला दूसरा स्मार्टफोन होगा। मोटोरोला ने Moto X30 Pro में 200 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप दिया है। कहा जा रहा है कि कंपनी इस फोन को अगले महीने तक लॉन्च कर सकती है।



Infinix Zero Ultra 5G की संभावित स्पेसिफिकेशन

एक टेक एक्सपर्ट ने यह दावा किया है कि Infinix Zero Ultra 5G फोन जल्द ही भारत और ग्लोबल मार्केट्स में आने वाला है। इस फोन में 6.7 इंच की कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी, जो पंच होल के साथ आती है। इस फोन में स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट प्रोसेसर दिया जा सकता है। Infinix Zero Ultra 5G में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, जो 200 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर और प्रोट्रेट टेलीफोटो कैमरा और मैक्रो लैंस भी मिलेगा। फोन के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया जा सकता है। हालांकि Infinix Zero Ultra 5Gकी कीमत के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं आई है।



अन्य स्पेसिफिकेशन के लिए Infinix Zero Ultra 5G में 8 जीबी की रैम के साथ 256 जीबी की स्टोरेज मिलेगी। फोन को एंड्रॉयड 12 आधारित XOS 10 के साथ पेश किया जाएगा। Infinix Zero Ultra 5G में 4,700mAh की बैटरी के साथ 180W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जा सकता है। साथ ही Infinix Zero Ultra 5G में सिक्योरिटी के लिए इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा।