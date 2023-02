Infinix Zero 5G: इनफिनिक्स ने भारत में लॉन्च किए दो नए स्मार्टफोन, 33W की फास्ट चार्जिंग भी मिलेगी

Infinix Zero 5G 2023 और Infinix Zero 5G 2023 Turbo दोनों के फीचर्स एक ही जैसे हैं। दोनों फोन में एंड्रॉयड 12 आधारित XOS ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। इसके अलावा फोन में तीन रियर कैमरे हैं। दोनों में एक ही साइज की बैटरी है, हालांकि Infinix Zero 5G 2023 Turbo में अलग प्रोसेसर और स्टोरेज है।



Infinix Zero 5G 2023 और Infinix Zero 5G 2023 Turbo में एंड्रॉयड 12 आधारित XOS 12 है। इसके अलावा फोन में 6.78 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले है जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। Infinix Zero 5G 2023 में मीडियाटेक Dimensity 920 5G प्रोसेसर और Infinix Zero 5G 2023 Turbo में मीडियाटेक Dimensity 1080 5G प्रोसेसर है। फोन में 8 जीबी इनबिल्ट रैम के साथ 5 जीबी तक वर्चुअल रैम है।



Infinix Zero 5G 2023 और Infinix Zero 5G 2023 Turbo में तीन रियर कैमरे हैं जिनमें प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का है। अन्य दो लेंस 2-2 मेगापिक्सल के हैं। सेल्फी के लिए फोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। कैमरे के साथ सुपर नाइट मोड दी गई है।



Infinix Zero 5G 2023 में 128 जीबी की स्टोरेज है, वहीं Turbo एडिशन में 256 जीबी की स्टोरेज है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में Wi-Fi, 5G, ब्लूटूथ, GPS, 3.5mm जैक, यूएसबी टाईप-सी पोर्ट और हेडफोन जैक है। फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। Infinix Zero 5G 2023 और Infinix Zero 5G 2023 Turbo में 5000mAh की बैटरी है जिसके साथ 33W की फास्ट चार्जिंग दी गई है।