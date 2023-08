{"_id":"64d61e60e6d5fbf6ff0f6e55","slug":"infinix-zero-30-5g-set-to-launch-in-india-for-august-end-colour-options-specifications-teased-2023-08-11","type":"story","status":"publish","title_hn":"भारत में लॉन्च होने वाला है कम कीमत वाला दमदार फोन, लॉन्चिंग से पहले सामने आई जानकारी","category":{"title":"Gadgets","title_hn":"गैजेट्स","slug":"gadgets"}}

स्मार्टफोन ब्रांड इनफिनिक्स जल्द अपने नए फोन Infinix Zero 30 5G को लॉन्च करने वाला है। इस फोन को इस महीने की आखिर में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने फोन के लॉन्च की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। Infinix Zero 30 5G को Zero 20 5G के सक्सेसर के तौर पर पेश किया जाएगा, जिसे पिछली साल मीडियाटेक हीलियो जी99 प्रोसेसर और 4500 एमएएच बैटरी से लैस किया गया था। नए फोन को लेटेस्ट स्पेसिफिकेशन से लैस किया जाएगा।

Infinix Zero 30 5G को हाल ही में पिछले कुछ हफ्तों में बेंचमार्किंग और सर्टिफिकेशन वेबसाइटों पर भी देखा गया है। Infinix ने फोन के लॉन्चिंग की घोषणा करते हुए कहा कि Infinix Zero 30 5G को भारतीय बाजार में अगस्त के अंत में पेश किया जाएगा। हालांकि, कंपनी ने अभी तक लॉन्च की सटीक तारीख की पुष्टि नहीं की है। इससे पहले Infinix Zero सीरीज में एक बेस और एक टर्बो मॉडल शामिल था। बता दें कि Infinix Zero 30 Turbo 5G वेरिएंट के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।आधिकारिक घोषणा में कंपनी ने फोन के बैक पैनल और डिजाइन की भी जानकारी दी है। जारी की गई फोटो से पता चलता है कि फोन को ग्लास बैक पैनल के साथ लैवेंडर और गोल्डन कलर ऑप्शन में पेश किया जाएगा। मॉडल को लेदर फिनिश वेरिएंट के साथ भी टीज किया गया है।कैमरा सपोर्ट की बात करें तो फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। कंपनी के मुताबिक, Infinix Zero 30 5G में 60-डिग्री कर्व्ड 10 बिट एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। वहीं फोन के फ्रंट और बैक दोनों पैनल गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ आएंगे। हालांकि, अब तक फोन की कीमत को लेकर भी कोई जानकारी नहीं आई है। लेकिन फोन को 20 हजार से कम कीमत पर पेश किया जा सकता है। इसके पुराने फोन को भारत में 8 जीबी + 128 जीबी स्टोरेज को 15,999 रुपये में पेश किया गया था। इस फोन के साथ 60 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा सेंसर मिलता है।