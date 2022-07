{"_id":"62d0f488378de155646aa8f4","slug":"infinix-smart-6-plus-to-launch-in-india-soon-expected-to-be-the-most-affordable-6gb-ram-and-64gb-smartphone-with-biggest-screen-in-the-segment","type":"story","status":"publish","title_hn":"Exclusive: Infinix जल्द लॉन्च करेगी सबसे सस्ता 6GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला फोन","category":{"title":"Gadgets","title_hn":"गैजेट्स","slug":"gadgets"}}

Infinix ने हाल ही में नई स्मार्ट टीवी Infinix 32 Y1 HD को भारतीय मार्केट में लॉन्च किया है और अब खबर है कि कंपनी भारत में जल्द ही सबसे सस्ता 6 जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज वाला फोन लॉन्च करने वाली है।



अमर उजाला को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि Infinix SMART 6 Plus को कंपनी जल्द भारत में पेश करेगी और यह फोन अब तक का सबसे सस्ता 6 जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज वाला फोन होगा। Infinix SMART 6 Plus में 6.82 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलेगी जो कि इस सेगमेंट में पहली बार होगा।



हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक Infinix SMART 6 Plus की कीमत 8,500 रुपय से भी कम होगी और Infinix SMART 6 Plus को तीन कलर में पेश किया जाएगा जो कि सी ब्लू, मिरेकल ब्लैक और क्रिस्टल वॉयलेट होंगे।



बता दें कि Infinix Smart 6 Plus को इसी साल मार्च में नाइजीरिया में लॉन्च किया गया है। Infinix Smart 6 Plus के साथ मीडियाटेक Helio A22 प्रोसेसर के साथ 2 जीबी रैम है, हालांकि भारत में इसे 6 जीबी रैम के साथ पेश किया जाएगा।



इनफिनिक्स के इस फोन में डुअल रियर कैमरा मिलेगा जिसमें प्राइमरी लेंस 8 मेगापिक्सल का मिलेगा। इस फोन में 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। Infinix Smart 6 Plus में 4G LTE, Wi-Fi, ब्लूटूथ, 3.5mm हेडफोन जैक और माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिलेगा। फोन में 5000mAh की बैटरी मिलेगी।