{"_id":"62e3abf7c6958d5a0c6c1020","slug":"infinix-smart-6-plus-launch-in-india-at-rs-7999-specifications-features-camera","type":"story","status":"publish","title_hn":"Infinix का सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च, 6.82 इंच की डिस्प्ले के साथ मिलेगी बड़ी बैटरी","category":{"title":"Gadgets","title_hn":"गैजेट्स","slug":"gadgets"}}

Infinix का सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च, 6.82 इंच की डिस्प्ले के साथ मिलेगी बड़ी बैटरी

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Published by: विशाल मैथिल Updated Fri, 29 Jul 2022 03:46 PM IST

सार Infinix Smart 6 Plus को बड़ी 6.82 इंच की एचडी प्लस डिस्प्ले के साथ पेश किया गया है। फोन में मीडियाटेक Helio G25 प्रोसेसर और 5,000mAh की बैटरी का सपोर्ट मिलता है।

ख़बर सुनें

ख़बर सुनें

Infinix ने अपने नए एंट्री लेवल स्मार्टफोन Infinix Smart 6 Plus को शुक्रवार को भारत में लॉन्च कर दिया है। इस फोन को बड़ी 6.82 इंच की एचडी प्लस डिस्प्ले के साथ पेश किया गया है। फोन में मीडियाटेक Helio G25 प्रोसेसर और 5,000mAh की बैटरी का सपोर्ट मिलता है। फोन में डुअल कैमरा सेटअप और 3 जीबी की रैम दी गई है। चलिए जानते हैं कि इस फोन में आपको और क्या स्पेसिफिकेशन मिलते हैं।



Infinix Smart 6 Plus की कीमत

Infinix Smart 6 Plus को क्रिस्टल वॉयलेट, सी ब्लू, और मिराकल ब्लैक कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है। फोन के 3 जीबी रैम के साथ 64 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 7,999 रुपये है। फोन को 3 जुलाई से ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकता है।



Infinix Smart 6 Plus की स्पेसिफिकेशन

फोन एंड्रॉयड 12 आधारित XOS 10 के साथ आता है। Infinix Smart 6 Plus में 6.82 इंच की एचडी प्लस डिस्प्ले मिलती है, जो 440 निट्स की ब्राइटनेस और 90.6 फीसदी के आस्पेक्ट रेशयो के साथ आती है। स्मार्टफोन में मीडियाटेक Helio G25 प्रोसेसर और 3 जीबी की रैम मिलती है। रैम को 6 जीबी तक वर्चुअली बढ़ाया जा सकता है। स्टोरेज को माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 512 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है।



Infinix Smart 6 Plus का कैमरा

फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जो 8 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर और एआई डेप्थ सेंसर के साथ आता है। इस फोन में डुअल एलईडी फ्लैश लाइट भी मिलती है। सेल्फी के लिए फोन में 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। फ्रंट में भी डुअल एलईडी फ्लैश लाइट मिलती है।



Infinix Smart 6 Plus की बैटरी

Infinix Smart 6 Plus में 5000mAh की बैटरी मिलती है। फोन में कनेक्टिविटी के लिए 4G LTE, Wi-Fi, ब्लूटूथ, 3.5mm हेडफोन जैक और माइक्रो यूएसबी पोर्ट दिया गया है। सिक्योरिटी के लिए फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।