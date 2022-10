{"_id":"635ba2a54577ad47a15b5bf9","slug":"htc-wildfire-e-plus-launched-with-6-5-inch-hd-plus-price-specifications","type":"story","status":"publish","title_hn":"HTC Wildfire E Plus स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, कम कीमत में मिलेंगे अच्छे फीचर्स","category":{"title":"Gadgets","title_hn":"गैजेट्स","slug":"gadgets"}}

HTC ने रूस में अपने नए एंट्री लेवल फोन HTC Wildfire E Plus को लॉन्च कर दिया है। HTC Wildfire E Plus को रूस की ई-कॉमर्स साइट पर लिस्ट भी कर दिया गया है। HTC Wildfire E Plus में 6.5 इंच की HD+ डिस्प्ले के साथ वॉटरड्रॉप नॉच स्टाइल में सेल्फी कैमरा है। HTC Wildfire E Plus एक 4G स्मार्टफोन है जिसके साथ Android 12 Go Edition मिलता है।



HTC Wildfire E Plus की कीमत

HTC Wildfire E Plus की बिक्री एक ही वेरियंट 2 जीबी रैम और 32 जीबी स्टोरेज में हो रही है। HTC Wildfire E Plus की कीमत 7,990 रशियन रूबल यानी करीब 11,000 रुपये है। HTC Wildfire E Plus को ब्लैक कलर में खरीदा जा सकेगा। भारतीय बाजार में HTC Wildfire E Plus की लॉन्चिंग की फिलहाल कोई खबर नहीं है।



HTC Wildfire E Plus की स्पेसिफिकेशन

HTC Wildfire E Plus में 6.5 इंच की HD+ डिस्प्ले है जिसका रिजॉल्यूशन 720x1600 पिक्सल है। फोन में एंड्रॉयड 12 का गो एडिशन मिलेगा। इसके अलावा इसमें मीडियाटेक MT6739 प्रोसेसर मिलेगा। फोन में 2 जीबी रैम के साथ 32 जीबी की स्टोरेज मिलेगी।



HTC Wildfire E Plus में डुअल रियर कैमरा है जिसमें प्राइमरी लेंस 13 मेगापिक्सल का है और दूसरा लेंस 5 मेगापिक्सल का है। फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। फोन का कुल वजन 190 ग्राम है। HTC Wildfire E Plus में 5150mAh की बैटरी है जिसके साथ 10W की चार्जिंग है। HTC Wildfire E Plus में वाई-फाई, ब्लूटूथ v4.2, टाईप-सी पोर्ट और 3.5mm का हेडफोन जैक है।